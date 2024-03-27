Словенія долучилася до чеської ініціативи із постачання боєприпасів для ЗСУ

Словенія підтримає чеську ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України з країн поза Євросоюзом. Країна виділить на це 1 млн євро.

Словенія виділяє кошти на боєприпаси для України

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі під час візиту до Любляни. Однак конкретну суму він не назвав.

За даними словенського агентства STA, уряд Словенія виділить один мільйон євро (приблизно 25 мільйонів крон).

Напередодні у Любляні відбулася зустріч зустріч неформальної групи Central 5, у якій брали участь глави МЗС Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Австрії.

Там обговорили розширення та функціонування ЄС, російську агресію проти України та міграцію.

Словенія планує надалі допомагати Україні в розмінуванні, відбудові, реабілітації та допомозі дітям і родинам.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів: що відомо

У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що його країна знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів.

Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, Німеччина і Норвегія.

Також Канада готова виділити до 22 млн дол. В ініціативі також беруть участь Бельгія, Литва, Португалія, Фінляндія та інші країни.

8 березня Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

Пізніше Чехі повідомила про можливість закупівлі ще 200 тис артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис, придбання яких профінансовано раніше.