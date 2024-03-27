Словения присоединилась к чешской инициативе по поставке боеприпасов для ВСУ

Словения поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины из стран вне Евросоюза. Страна выделит на это 1 млн. евро.

Словения выделяет средства на боеприпасы для Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время визита в Любляну. Однако конкретной суммы он не назвал.

По данным словенского агентства STA, правительство Словения выделит один миллион евро (около 25 миллионов крон).

Накануне в Любляне состоялась встреча неформальной группы Central 5, в которой принимали участие главы МИД Чехии, Словакии, Словении, Венгрии и Австрии.

Там обсудили расширение и функционирование ЕС, российскую агрессию против Украины и миграцию.

Словения планирует дальше помогать Украине в разминировании, восстановлении, реабилитации и помощи детям и семьям.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов: что известно

В феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна нашла за границей источники снабжения 800 тысячами артиллерийских боеприпасов.

Речь идет о 500 тыс. единицах боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. единиц калибра 122 мм.

Публично об участии заявили Нидерланды, Германия и Норвегия.

Также Канада готова выделить до 22 млн долларов. В инициативе также принимают участие Бельгия, Литва, Португалия, Финляндия и другие страны.

8 марта Павел заявил о завершении сбора средств на закупку боеприпасов для Украины. В правительстве уточнили, что речь идет только о первой партии объемом 300 тыс. снарядов.

Позже Чехи сообщила о возможности закупки еще 200 тыс. артиллерийских снарядов для Украины дополнительно до 300 тыс., приобретение которых профинансировано ранее.