На думку американських аналітиків, на тлі гострого дефіциту артилерійських боєприпасів в українських військових, допомогу могла б надати Південна Корея.

Як Південна Корея могла бо суттєво допомогти Україні з боєприпасами

За інформацією журналістів південнокорейського видання, мова йде про боєприпаси калібру 105 мм, від використання яких поступово відмовляються військові країни.

Аналітики з вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кенчйєн і Кріс Парк, проаналізувавши ситуацію на ринках озброєнь, дійшли висновку, що через зростання загрози з боку КНДР Північна Корея навряд-чи буде передавати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Однак відмова армії Південної Кореї від боєприпасів калібру 105 дозволила б передати їх Україні.

За оцінками фахівців, обсяги запасів боєприпасів калібру 105 у Північної Кореї можуть складати близько 3,4 млн одиниць.

Ці боєприпаси сумісні з усіма 105-міліметровими гаубицями, які отримала Україна від Великої Британії та США, а саме — L119 та М101.

На переконання аналітиків, передача цих боєприпасів не вплине на боєздатність армії Південної Кореї.

Це зумовлено тим, що наразі на озброєнні країни артилерія цього калібру становить менше ніж 30% і триває перехід на 155-міліметрові самохідні гаубиці вітчизняного виробництва.

Як Південна Корея може передати Україні ці боєприпаси

Автори матеріалу зазначають, що Південна Корея до цього вже надавала боєприпаси США на умовах заборони їхньої передачи до інших країн або суб’єктів.

Аналітики підкреслюють, що користуючись цим методом Північна Корея могла б здійснити непряму військову допомогу Україні.