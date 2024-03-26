По мнению американских аналитиков, на фоне острого дефицита артиллерийских боеприпасов у украинских военных помощь могла бы оказать Южная Корея.

Как Южная Корея могла существенно помочь Украине с боеприпасами

По информации журналистов южнокорейского издания, речь идет о боеприпасах калибра 105 мм, от которых постепенно отказываются военные страны.

Аналитики из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кенчьен и Крис Парк, проанализировав ситуацию на рынках вооружений, пришли к выводу, что из-за роста угрозы со стороны КНДР Северная Корея вряд ли будет передавать Украине артиллерийские боеприпасы калибра 15

Однако отказ армии Южной Кореи от боеприпасов калибра 105 позволил передать их Украине.

По оценкам специалистов, объемы запасов боеприпасов калибра 105 в Северной Корее могут составлять около 3,4 млн. единиц.

Эти боеприпасы совместимы со всеми 105-миллиметровыми гаубицами, которые получила Украина от Великобритании и США, а именно L119 и М101.

По убеждению аналитиков, передача этих боеприпасов не отразится на боеспособности армии Южной Кореи.

Это обусловлено тем, что на вооружении страны артиллерия этого калибра составляет менее 30% и продолжается переход на 155-миллиметровые самоходные гаубицы отечественного производства.

Как Южная Корея может передать Украине эти боеприпасы

Авторы материала отмечают, что Южная Корея ранее уже предоставляла боеприпасы США на условиях запрета их передачи в другие страны или субъекты.

Аналитики подчеркивают, что, пользуясь этим методом, Северная Корея могла бы оказать косвенную военную помощь Украине.