Южная Корея усилит экспортный контроль в Россию и Беларусь ряда товаров

Южная Корея планирует усилить экспортный контроль в Россию и Беларусь относительно товаров, которые могут использоваться в военных целях.
Южная Корея усиливает контроль экспорта в РФ и Беларусь
Об этом сообщило министерство торговли Южной Кореи.
Министерство сосредоточится на мониторинге экспорта «обычных товаров высокого приоритета», включая чипы, применяемые в беспилотниках.
Южная Корея приложит усилия, чтобы проинформировать экспортеров об обновленном списке контролируемых продуктов, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт вследствие недостаточной осведомленности.
Санкции в отношении товаров военного использования
На прошлой неделе Южная Корея добавила 682 предмета фактического или потенциального военного использования в список товаров, которые запрещено доставлять в Россию и Белоруссию.
Новые правила включают запрет на экспорт:
тяжелой строительной техники,
аккумуляторных батарей,
авиационных компонентов и машин,
б/у автомобилей с двигателями объемом 2 000 куб. см и более, на которые приходится основная часть южнокорейского экспорта автомобилей в Россию.
Накануне правительство также заявило, что расследует компанию, базирующуюся в Южной Корее, против которой Соединенные Штаты ввели санкции из-за ее вероятной связи с Россией.
Daesung International Trading была одной из 93 организаций, добавленных в «список организаций», в отношении которых применяются экспортные ограничения Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.
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