Южная Корея усилит экспортный контроль в Россию и Беларусь ряда товаров

Южная Корея планирует усилить экспортный контроль в Россию и Беларусь относительно товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Южная Корея усиливает контроль экспорта в РФ и Беларусь

Об этом сообщило министерство торговли Южной Кореи.

Министерство будет способствовать введению экспортного контроля в связях со связанными организациями, поскольку будет больше попыток уклониться от экспортного контроля и искать уклонение от поставок, говорится в заявлении министерства. Поделиться

Министерство сосредоточится на мониторинге экспорта «обычных товаров высокого приоритета», включая чипы, применяемые в беспилотниках.

Южная Корея приложит усилия, чтобы проинформировать экспортеров об обновленном списке контролируемых продуктов, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт вследствие недостаточной осведомленности.

Санкции в отношении товаров военного использования

На прошлой неделе Южная Корея добавила 682 предмета фактического или потенциального военного использования в список товаров, которые запрещено доставлять в Россию и Белоруссию.

Новые правила включают запрет на экспорт:

тяжелой строительной техники,

аккумуляторных батарей,

авиационных компонентов и машин,

б/у автомобилей с двигателями объемом 2 000 куб. см и более, на которые приходится основная часть южнокорейского экспорта автомобилей в Россию.

Накануне правительство также заявило, что расследует компанию, базирующуюся в Южной Корее, против которой Соединенные Штаты ввели санкции из-за ее вероятной связи с Россией.

Daesung International Trading была одной из 93 организаций, добавленных в «список организаций», в отношении которых применяются экспортные ограничения Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.