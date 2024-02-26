Південна Корея посилить експортний контроль до Росії та Білорусі щодо низки товарів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Південна Корея посилить експортний контроль до Росії та Білорусі щодо низки товарів

Південна Корея
Джерело:  Yonhap

Південна Корея планує посилити експортний контроль до Росії та Білорусі щодо товарів, які потенційно можуть використовуватися у військових цілях.

Південна Корея посилює контроль експорту до РФ та Білорусі

Про це повідомило міністерство торгівлі Південної Кореї.

Міністерство сприятиме запровадженню експортного контролю у зв’язках із пов’язаними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю та шукати ухилення від поставок, — йдеться в заяві міністерства.

Міністерство зосередиться на моніторингу експорту «звичайних товарів високого пріоритету», включаючи чипи, які можна застосовувати в безпілотниках.

Південна Корея докладе зусиль, щоб поінформувати експортерів про оновлений список контрольованих продуктів, щоб запобігти несанкціонованому експорту внаслідок недостатньої обізнаності.

Санкції щодо товарів військового використання

Минулого тижня Південна Корея додала 682 предмети фактичного або потенційного військового використання до списку товарів, які заборонено доставляти до Росії та Білорусі.

Нові правила включають заборону на експорт:

  • важкої будівельної техніки,

  • акумуляторних батарей,

  • авіаційних компонентів і машин,

  • вживаних автомобілів з двигунами об'ємом 2 000 куб. см і більше, на які припадає основна частина південнокорейського експорту автомобілів до Росії.

Напередодні уряд також заявив, що розслідує компанію, що базується в Південній Кореї, проти якої Сполучені Штати ввели санкції через її ймовірний зв’язок з Росією.

Daesung International Trading була однією з 93 організацій, доданих до «списку організацій» щодо яких застосовуються експортні обмеження Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі США.

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