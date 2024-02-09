Кім Чен Ин заявив про "законне право" на знищення Південної Кореї

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин публічно пригрозив, що може атакувати та знищити Південну Корею “у будь-який час”.

Кім Чен Ин знову погрожує Південній Кореї

Журналісти звертають увагу на те, що нові гучні погрози диктатора пролунали на тлі рішення КНДР викинути концепцію мирного об'єднання з національної політики своєї держави.

Кім Чен Ин знову бреше, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяну зі співробітництва і прагнуть поглинути свого сусіда.

Окрім того, глава КНДР вкотре назвав Південну Корею "головним ворогом" та пригрозив її знищити.

На підставі цієї законності її може бути атаковано і знищено в будь-який час. Кім Чен Ин Глава КНДР

КНДР продовжує розривати зв’язки з Південною Кореєю

Також нещодавно стало відомо, що парламент Північної Кореї скасував закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю.

Що важливо розуміти, це стало новою причиною для конфлікту між країнами.

Не можна також проігнорувати той факт, що від початку 2024 року режим Кім Чен Ина невпинно посилює кампанію тиску на Південну Корею.

Насамперед йдеться про регулярне випробування крилатих ракет.

Окрім того, КНДР дедалі частіше вдається до риторики погроз на адресу Сеула.

Також відбулося знесення пам'ятника в Пхеньяні, що символізує надії на об'єднання.

Ба більше, Північна Корея нарощує свою співпрацю з режимом російського диктатора Володимира Путіна.

КНДР передала РФ уже чимало балістичних ракет та снарядів для війни проти України.

А Південна Корея, як відомо, всіляко підтримує Київ, постачаючи необхідну допомогу українцям та ЗСУ.