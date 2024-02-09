Ким Чен Ын заявил о "законном праве" на уничтожение Южной Кореи

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын публично пригрозил, что может атаковать и уничтожить Южную Корею "в любое время".

Ким Чен Ын снова угрожает Южной Корее

Журналисты обращают внимание на то, что новые громкие угрозы диктатора прозвучали на фоне решения КНДР выбросить концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства.

Ким Чен Ын снова лжет, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и стремятся поглотить своего соседа.

Кроме того, глава КНДР в очередной раз назвал Южную Корею "главным врагом" и пригрозил ее уничтожить.

На основании этой законности она может быть атакована и уничтожена в любое время. Ким Чен Ин Глава КНДР

КНДР продолжает разрывать связи с Южной Кореей

Также недавно стало известно, что парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей.

Что важно понимать, это стало новой причиной конфликта между странами.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что с начала 2024 года режим Ким Чен Ына постоянно усиливает кампанию давления на Южную Корею.

В первую очередь речь идет о регулярном испытании крылатых ракет.

Кроме того, КНДР все чаще прибегает к риторике угроз в адрес Сеула.

Также произошел снос памятника в Пхеньяне, что символизирует надежды на объединение.

Более того, Северная Корея наращивает свое сотрудничество с режимом российского диктатора Владимира Путина.

КНДР передала РФ уже немало баллистических ракет и снарядов для войны против Украины.

А Южная Корея, как известно, всячески поддерживает Киев, предоставляя необходимую помощь украинцам и ВСУ.