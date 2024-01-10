США та Південна Корея забовʼязалися продовжувати допомогу Україні

Сполучені Штати Америки і Південна Корея зобов’язалися продовжувати тісну співпрацю для підтримки України та українського народу.

У Білому домі заявили про продовження допомоги Україні

Про це йшлося під час телефонної розмови радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана з південнокорейським колегою Чан Ходжіном.

Радники обговорили зокрема питання пов’язані з КНДР, зокрема її посилення військової співпраці з Росією та її "провокаційні дії" вздовж демілітаризованої зони.

Салліван і Чан засудили передачу КНДР балістичних ракет Росії та використання Москвою цих ракет проти України. Вони зазначили, що передача та застосування цієї зброї збільшує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, підриває глобальний режим нерозповсюдження та має значні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону.

На тлі зростання співпраці між КНДР і РФ обидва посадовці зобов’язалися продовжувати тісну співпрацю на підтримку України та українського народу.

Вони також зобов’язалися підтримувати тісну співпрацю щодо спільних викликів безпеці для зміцнення миру та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та по всьому світу.

Що цьому передувало

У листопаді 2023 року Північна Корея почала відновлювати охоронні пости та розміщувати важку вогнепальну зброю вздовж кордону з Південною Кореєю після того, як фактично скасувала міжкорейську угоду про зниження військової напруги у 2018 році.

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що РФ використовувала для ударів по Україні придбані у Північної Кореї балістичні ракети.

5 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не підтвердив інформацію щодо використання Росією балістичних ракет, які їй передала КНДР.

9 січня міністри закордонних справ 47 країн у спільній заяві засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії. США мають намір на засідання Радбезу ООН 10 січня порушити це питання з вимогою, щоб Росія понесла відповідальність за порушення міжнародних зобов'язань.