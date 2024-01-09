Команда Байдена провела у США ще одну зустріч заради допомоги Україні

Як вдалося дізнатися журналістам Reuters, 8 січня представники Білого дому провели зустріч з очільниками компаній військово-промислового комплексу, щоб обговорити виробництво зброї для України.

Нова зустріч у США щодо України: що відомо

За словами інсайдерів, зустріч мала на меті продемонструвати інтерес адміністрації американського лідера Джо Байдена до забезпечення доступу України до передового американського обладнання.

Розмова була зосереджена на низці систем, в тому числі на безпілотних літальних апаратах, на тому, як їм протидіяти, а також на розв'язання проблеми розмінування, – розповів журналістам один з посадовців. Поширити

Окрім того, наголошується, що ініціатором цієї зустрічі став радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Останній розраховував на те, що зможе посилити увагу до допомоги Україні у подоланні ключових технологічних викликів, які, що важливо розуміти, гальмують прогрес і динаміку бійців ЗСУ на полі бою.

Згідно з останніми даними, учасниками зустрічі стали такі компанії: Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc (PLTR.N), Anduril Industries Inc, Skydio та інші.

На переконання членів команди Байдена, будь-які зусилля з підтримки України будуть обмежені без додаткового пакета допомоги на суму понад 100 мільярдів доларів, який включає близько 50 мільярдів доларів нової допомоги у сфері безпеки для України, і який повинен підтримати Конгрес.

США уже вичерпали всі кошти на допомогу Україні

Білий дім нещодавно офіційно підтвердив, що вже не має грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Американський лідер Джо Байден, реагуючи на масований російський обстріл України 29 грудня, вкотре публічно закликав Конгрес якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

27 грудня офіційний Вашингтон заявив про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.