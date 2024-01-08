Коли в США зрушиться питання щодо України — прогноз сенатора Ленкфорда

На переконання головного переговірника від республіканців, сенатора Джеймса Ленкфорда, уже цього тижня в США може зрушитися з місця питання щодо допомоги України на тлі її війни з Росією.

Україна все-таки може отримати масштабну допомогу від США

Американський сенатор офіційно підтвердив що текст угоди щодо питань кордону та імміграції, яка дасть можливість розблокувати понад 61 млрд доларів допомоги для України, можуть оприлюднити цього тижня.

Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати і вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу, – розповідає Ленкфорд. Поширити

Він також наголосив, що ймовірність того, що ця угода працюватиме, станом на сьогодні цілком реальна.

Всі на це розраховують, - додав сенатор. Поширити

За словами Джеймса Ленкфорда, якщо Сенат все-таки зможе ухвалити цей документ, то далі його передадуть до Палати представників, яка, цілком ймовірно, займеться його вдосконаленням.

Або ж Палата представників може серйозно розглянути його і сказати: "Це реальний прогрес на кордоні, давайте візьмемо це, збережемо це, а потім продовжимо рухатися до більшого", – також припустив політик. Поширити

Чому в США досі не розв'язали питання щодо фінансової допомоги Україні

У жовтні 2023 року американський лідер Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 61 мільярдів доларів для України.

Однак це рішення досі не вдалося ухвалити через суперечності між обома партіями Сенату у питанні безпеки кордону з Мексикою.

27 грудня офіційний Вашингтон заявив про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги у розмірі 250 млн дол.

7 січня лідери Палати представників і Сенату США оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.