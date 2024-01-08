Угода Конгресу США дає надію на виділення Україні 61 млрд дол допомоги — WP

Лідери Конгресу досягли 7 cічня угоди на суму 1,66 трлн дол для фінансування федерального уряду в 2024 році, зберігши фінансування ключових внутрішніх програм і програм соціального захисту всупереч вимогам Республіканської партії скоротити державний бюджет. Тепер Україна може сподіватися, що конгресмени проголосують за надання нашій країні нового траншу військової допомоги.

Конгресмени дійшли згоди про фінансування роботи уряду США

7 січня Конгрес США ухвалив двопартійну угоду про фінансування роботи уряду у 2024, яка стане «кроком» на шляху до уникнення шатдауну.

Про це повідомило The Washington Post.

Угода, спільно оголошена лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером (DN.Y.) і спікером Палати представників Майком Джонсоном (R-La.), майже напевно зіткнеться з шаленою опозицією з боку ультраправих республіканців у Палаті представників, які сподівалися змусити різке скорочення бюджету.

Лідери оголосили, що угода передбачає 886,3 млрд дол на оборону та 772,7 млрд дол на внутрішні витрати.

Ці цифри відповідають угоді, досягнутій президентом Байденом і тодішнім спікером Кевіном Маккарті минулої весни. Байден і Маккарті погодилися витрачати ще 69 млрд дол щороку в рамках додаткової угоди, причому частина цих коштів компенсується перепрофілюванням наявних коштів.

Байден схвалив двопартійну угоду у Конгресі

Президент США Джо Байден позитивно відгукнувся про дану угоду у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Двопартійна рамка фінансування, якої досягли лідери Конгресу, ще на крок наближає нас до запобігання непотрібному закриттю уряду та захисту важливих національних пріоритетів. Вона відображає рівні фінансування, які я узгодив з обома партіями і підписав як закон минулої весни, – повідомив Байден. Поширити

За його словами, угода відкриває шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які «принесуть користь американському народу і будуть вільні від будь-якої екстремальної політики».

Президент подякував лідерам демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру та Хакіму Джефрісу за їхню провідну роль у досягненні угоди.

Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої і національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Настав час їм діяти, – додав Байден. Поширити

Загальний бюджет американського уряду у 2024 становитиме 1,6 трлн дол. Оборонна частина вже була підписана президентом Джо Байденом минулого місяця в законі про оборонні витрати – вона містить 300 млн дол для України. Ця сума не входить до «українського» пакету розміром в 61 млрд дол, який є частиною додаткового запиту, що його згадав Байден наприкінці своєї заяви про угоду.