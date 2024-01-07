Запобігання шатдауну. Конгрес США досяг угоди щодо федеральних витрат

Угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі 1,6 трлн дол. Ця цифра включає 886 млрд дол на оборону і 704 млрд дол на витрати, не пов'язані з обороною.

Конгрес США досяг угоди, щоб запобігти шатдауну

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США досягли угоди щодо федеральних витрат, спрямованої на запобігання зупинки роботи уряду.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон, угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі 1,6 трлн дол.

Ця цифра включає 886 млрд дол на оборону і 704 млрд дол на витрати, не пов'язані з обороною, повідомив Джонсон у листі до законодавців у неділю.

Президент США Джо Байден сказав у неділю, що угода наблизила країну на крок до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома сторонами, –заявив Байден у своїй заяві після оголошення угоди. Поширити

Що відомо про вимоги республіканців щодо схвалення подальшої допомоги Україні

При цьому у коментарі журналістам видання Джонсон у відповідь на запитання, чи зможе Конгрес до лютого домовитись щодо схвалення запиту Байдена на фінансування допомоги Україні, зазначив, що є більш важливі питання.

Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще, - зазначив спікер Палати представників. Поширити

За його словами, наразі республіканці у Палаті представників чекають від Білого дому інформації у відповідь на запит щодо подальщої стратегії у відношенні до України.