У Байдена схвалили продаж зброї Ізраїлю в обхід Конгресу

Вдруге за цей місяць адміністрація президента США Джо Байдена в обхід Конгресу схвалила екстрений продаж зброї Ізраїлю на суму 147,5 млн дол.

Що означає схвалення США продажу зброї Ізраїлю

Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він ухвалив друге надзвичайне рішення про продаж на суму 147,5 млн дол обладнання, включно із запобіжниками, зарядами й запалами, які необхідні для функціонування 155-міліметрових снарядів, які Ізраїль вже придбав.

Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгресу, що скористався делегованими йому повноваженнями і визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення передачі, — зазначили в Держдепартаменті. Поширити

У цьому випадку визначення надзвичайної ситуації означає, що продаж уряду Ізраїлю зброї має бути терміновим, щоб обійти вимоги розгляду цього питання в Конгресі.

Такі рішення є рідкісними, але не безпрецедентними, коли адміністрація бачить нагальну потребу в постачанні зброї, не чекаючи схвалення законодавців.

Адміністрація США вже вдруге за грудень застосовує цей механізм для продажу Ізраїлю озброєнь за процедурою, яка не передбачає розгляду та ухвалення членами Конгресу США.

США продали Ізраїлю озброєння на 106 млн дол

Блінкен прийняв 9 грудня, схваливши продаж Ізраїлю майже 14 000 танкових боєприпасів вартістю понад 106 мільйонів доларів.

Запит на підтримку Ізраїлю надійшов на тлі суперечок щодо застосування американської зброї у Газі. Ізраїль звинувачують у численних жертвах серед мирних жителів. Ізраїльські військові стверджують, що атакують військову інфраструктуру угруповання «Хамас», що визнане терористичним США та ЄС.

У жовтні президент США Джо Байден скерував до Конгресу запит на фінансування міжнародної безпеки, у тому числі на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню у 105 млрд дол. З цих коштів частка для України мала б становити понад 60 млрд, а для Ізраїлю – 14 млрд.

Раніше цього тижня законопроєкт було заблоковано Сенатом США. Республіканці, які проголосували проти, заявили, що не проти допомоги іншим країнам, але не готові поступитися вимогами щодо посилення заходів безпеки на кордоні з Мексикою.