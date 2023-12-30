У Байдена одобрили продажу оружия Израиля в обход Конгресса

Второй раз за этот месяц администрация президента США Джо Байдена в обход Конгресса одобрила экстренную продажу оружия Израиля на сумму 147,5 млн дол.

Что означает одобрение США продажу оружия Израилю

Государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что он принял второе чрезвычайное решение о продаже на сумму 147,5 млн долл. оборудования, включая предохранители, заряды и запалы, которые необходимы для функционирования 155-миллиметровых снарядов, которые Израиль уже приобрел.

Учитывая срочность оборонных потребностей Израиля, секретарь сообщил Конгрессу, что воспользовался делегированными ему полномочиями и определил существование чрезвычайной ситуации, требующей немедленного одобрения передачи, отметили в Госдепартаменте. Поделиться

В этом случае определение чрезвычайной ситуации означает, что продажа правительства Израиля оружия должна быть срочной, чтобы обойти требования рассмотрения этого вопроса в Конгрессе.

Такие решения редки, но не беспрецедентны, когда администрация видит настоятельную потребность в поставке оружия, не дожидаясь одобрения законодателей.

Администрация США уже второй раз за декабрь применяет этот механизм для продажи Израиля вооружений по процедуре, не предусматривающей рассмотрение и принятие членами Конгресса США.

США продали Израилю вооружение на 106 млн долл

Блинкен принял 9 декабря, одобрив продажу Израиля около 14 000 танковых боеприпасов стоимостью более 106 миллионов долларов.

Запрос в поддержку Израиля поступил на фоне споров по поводу применения американского оружия в Газе. Израиль обвиняется в многочисленных жертвах среди мирных жителей. Израильские военные утверждают, что атакуют военную инфраструктуру группировки «Хамас», признанной террористическим США и ЕС.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование международной безопасности, в том числе на помощь Украине, Израилю и Тайваню в 105 млрд долларов. Из этих средств доля для Украины должна составить более 60 млрд, а для Израиля – 14 млрд.

Ранее на этой неделе законопроект был заблокирован Сенатом США. Проголосовавшие против республиканцы заявили, что не против помощи другим странам, но не готовы уступить требования по усилению мер безопасности на границе с Мексикой.