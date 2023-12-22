Армия Израиля уничтожила главные тоннели ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении главной сети тоннелей ХАМАС. Она размещалась под площадью Палестины в престижном районе города Газа.

ЦАХАЛ уничтожил сеть тоннелей ХАМАС

По словам военных, самые высокие чиновники ХАМАС скрывались под землей в этой сети тоннелей, когда террористическая группировка начала атаку на юге Израиля 7 октября.

Подземная сеть соединяла дома, офисы и квартиры-тайники высокопоставленных чиновников ХАМАС, в том числе лидера военного крыла террористической группировки Мухаммеда Дейфа и его высшего чиновника в Газе Яхьи Синвара.

В ЦАХАЛ следили за тоннелями в течение последних дней после предварительной разведки. Их разрушение осуществляли элитное боевое инженерное подразделение "Яхалом" и 401-я бронетанковая бригада.

Представители Армии обороны Израиля провели для СМИ экскурсию по площади Палестины и входам в тоннеле.

Площадь расположена в престижном районе Рималь в городе Газа, который до войны считался центром властной элиты анклава, где жили чиновники правящей сектором террористической группировки, - отмечается в публикации. Поделиться

Как рассказали военнослужащие ЦАХАЛ журналистам, под престижным коммерческим районом, где проживали самые высокие должностные лица ХАМАС со своими семьями, действительно кроется целая сеть тоннелей. Там они скрывались 7 октября, когда группа атаковала юг Израиля.

В сообщении отмечают, что в жилых помещениях, оборудованных туннелями, были найдены запасы пищи и воды. Израильские военные описали этот комплекс как "подземный город террора", соединенный с другими важными объектами подземной инфраструктуры в секторе Газа.

ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным тоннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.

Военные обнаружили более 800 шахт подземных тоннелей ХАМАС. Около 500 шахт были уничтожены разными оперативными методами, в частности, с помощью взрывчатки и блоков, говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.

ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.