ХАМАС отказал Израилю в недельном перемирии и обмене заложниками

ХАМАС отказал Израилю в недельном перемирии

По словам египетских чиновников, в ХАМАС заявили, что не будут обсуждать освобождение израильских пленных, пока не вступит в силу режим прекращения огня.

По словам политического крыла ХАМАС Исмаила Хания, они хотели добиться остановки огня и дополнительной гуманитарной помощи для Газы.

В переговорах по заложникам впервые участвовали представители палестинского "Исламского джихада". Они также заявили, что Израиль должен согласиться на перемирие перед началом переговоров. "Исламский джихад" также требует, чтобы Израиль освободил всех палестинских заключенных в обмен на более чем 100 оставшихся в секторе Газа заложников.

Часть руководства ХАМАС находилась в Каире, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня, которое сейчас отменено, а также включить увеличение помощи в сектор Газа.

Что известно о новом перемирии между Израилем и ХАМАС

По информации журналистов издания, стороны готовы к проведению нового раунда переговоров по освобождению израильских заложников и паузы в боевых действиях, однако имеют разногласия по поводу реализации этих договоренностей.

Собеседники издания в органах безопасности Египта рассказали, что Каир и Доха, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.

По словам одного из израильских чиновников, помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники сначала заявили, что она была задержана.

Надежды на мир выросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.

При этом террористы ХАМАС требуют, чтобы список подлежащих освобождению заложников был составлен в одностороннем порядке, и чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи.

Хотя Израиль согласился, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что он требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.

Со своей стороны Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.