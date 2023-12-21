ХАМАС відмовив Ізраїлю в тижневому перемирʼї та обміні заручниками

ХАМАС відмовив Ізраїлю в тижневому перемирʼї

За словами єгипетських чиновників, в ХАМАС заявили, що не будуть обговорювати звільнення ізраїльських полонених, доки не набуде чинності режим припинення вогню.

За словами політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханія, вони хотіли домогтися припинення вогню й додаткової гуманітарної допомоги для Гази.

У переговорах щодо заручників вперше брали участь представники палестинського "Ісламського джихаду". Вони також заявили, що Ізраїль повинен погодитися на перемирʼя перед початком переговорів. "Ісламський джихад" також вимагає, щоб Ізраїль звільнив усіх палестинських вʼязнів в обмін на понад 100 заручників, що залишилися в секторі Гази.

Частина керівництва ХАМАС перебувала в Каїрі, щоб обговорити угоду про припинення вогню, яку зараз скасовано, а також включити збільшення допомоги в сектор Газа.

Що відомо про нове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

За інформацією журналістів видання, сторони готові до проведення нового раунду переговорів щодо звільнення ізраїльських заручників та паузи у бойових діях, проте мають розбіжності з приводу реалізації цих домовленностей.

Співрозмовники видання в органах безпеки Єгипту розповіли, що Каїр та Доха, які раніше вели переговори про тижневе припинення вогню і звільнення заручників, наполягали на прискоренні доставлення допомоги і відкритті КПП "Керем-Шалом" до початку переговорів.

За словами одного з ізраїльських посадовців, допомогу було дозволено до ввезення в Газу, після того як єгипетські джерела спочатку заявили, що її було затримано.

Надії на мир зросли в суботу, коли джерело повідомило, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

При цьому терористи ХАМАС вимагають, щоб список заручників, які підлягають звільненню, було складено в односторонньому порядку, і щоб ізраїльські війська були виведені за заздалегідь визначені рубежі.

Хоча Ізраїль погодився з тим, що ХАМАС визначить список, джерела повідомили, що він вимагає встановити строки та ознайомитися зі списком, перш ніж визначати час і тривалість припинення вогню.

Зі свого боку Ізраїль відмовляється виводити війська, додали джерела. ХАМАС стверджує, що повне припинення вогню є необхідною умовою для звільнення заручників, повідомили джерела.