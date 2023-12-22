Армія Ізраїля знищила головні тунелі ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ заявив про знищення головної мережі тунелів ХАМАС. Вона розміщувалася під площею Палестини в престижному районі міста Газа.

ЦАХАЛ знищив мережу тунелів ХАМАС

За словами військових, найвищі посадовці ХАМАС ховалися під землею в цій мережі тунелів, коли терористичне угрупування почало атаку на півдні Ізраїлю 7 жовтня.

Зазначається, що підземна мережа з'єднувала будинки, офіси та квартири-схованки високопосадовців ХАМАС, у тому числі лідера військового крила терористичного угруповання Мухаммеда Дейфа та його найвищого чиновника в Газі Ях'ї Сінвара.

У ЦАХАЛ стежили за тунелями протягом останніх днів після попередньої розвідки. Їх руйнування здійснювали елітний бойовий інженерний підрозділ "Яхалом" і 401-ша бронетанкова бригада.

Представники Армії оборони Ізраїлю провели для ЗМІ екскурсію площею Палестини та входами в тунелі.

Площа лежить у престижному районі Рімаль у місті Газа, який до війни вважався центром владної еліти анклаву, де мешкали високопосадовці терористичного угруповання, що править сектором, - зазначається у публікації. Поширити

Як розповіли військовослужбовці ЦАХАЛ журналістам, під престижним комерційним районом, де проживали найвищі посадовці ХАМАС зі своїми сім'ями, насправді криється ціла мережа тунелів. Там вони ховались 7 жовтня, коли група атакувала південь Ізраїлю.

В повідомленні зауважують, що в житлових приміщеннях, обладнаних у тунелях, було знайдено запаси їжі та води. Ізраїльські військові описали цей комплекс як "підземне місто терору", з'єднане з іншими важливими об'єктами підземної інфраструктури в секторі Гази.

ЦАХАЛ руйнує тунелі та шахти ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення понад 500 шахт, які ведуть до підземних тунелів бойовиків руху ХАМАС, під час наземної операції у Газі.

Військові виявили понад 800 шахт до підземних тунелів ХАМАС. Близько 500 шахт було знищено різними оперативними методами, зокрема, за допомогою вибухівки та блоків, – йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначається, деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об'єкти. Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю зруйнувала багато кілометрів тунельних маршрутів.

ЦАХАЛ вказав, що тунельні шахти були розташовані у цивільних районах, багато з яких розташовувалися поблизу або всередині цивільних будівель і споруд, таких як школи, дитячі садочки, мечеті та дитячі майданчики. Там знайшли велику кількість зброї.