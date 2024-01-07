Предотвращение шатдауна. Конгресс США достиг соглашения по федеральным расходам

Соглашение предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере 1,6 трлн долл. Эта цифра включает 886 млрд долл на оборону и 704 млрд долл на расходы, не связанные с обороной.
Конгресс США достиг соглашения, чтобы предотвратить шатдаун
Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения о федеральных расходах, направленного на предотвращение остановки работы правительства.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, соглашение предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере 1,6 трлн долл.
Эта цифра включает 886 млрд долл на оборону и 704 млрд долл на расходы, не связанные с обороной, сообщил Джонсон в письме законодателям в воскресенье.
Президент США Джо Байден сказал в воскресенье, что соглашение приблизило страну на шаг к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".
Что известно о требованиях республиканцев по одобрению дальнейшей помощи Украине
При этом в комментарии журналистам издания Джонсон в ответ на вопрос, сможет ли Конгресс до февраля договориться об одобрении запроса Байдена на финансирование помощи Украине, отметил, что есть более важные вопросы.
По его словам, республиканцы в Палате представителей ждут от Белого дома информации в ответ на запрос относительно дальнейшей стратегии в отношении Украины.
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