Соглашение Конгресса США дает надежду на выделение Украине 61 млрд долл помощи — WP
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Соглашение Конгресса США дает надежду на выделение Украине 61 млрд долл помощи — WP

Конгресс
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Источник:  The Washington Post

Лидеры Конгресса достигли 7 января соглашения на сумму 1,66 трлн долл для финансирования федерального правительства в 2024 году, сохранив финансирование ключевых внутренних программ и программ социальной защиты вопреки требованиям Республиканской партии сократить государственный бюджет. Теперь Украина может надеяться, что конгрессмены проголосуют за предоставление нашей стране нового транша военной помощи.

Конгрессмены пришли к соглашению о финансировании работы правительства США

7 января Конгресс США принял двухпартийное соглашение о финансировании работы правительства в 2024, которое станет «шагом» на пути к избеганию шатдауна.

Об этом сообщил The Washington Post.

Соглашение, совместно объявленное лидером большинства в Сенате Чаком Шумером (DN.Y.) и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (R-La.), почти наверняка столкнется с бешеной оппозицией со стороны ультраправых республиканцев в Палате представителей, надеявшихся заставить резкое сокращение бюджета.

Лидеры объявили, что соглашение предусматривает 886,3 млрд долл. на оборону и 772,7 млрд долл. на внутренние расходы.

Эти цифры соответствуют соглашению, достигнутому президентом Байденом и тогдашним спикером Кевином Маккарти прошлой весной. Байден и Маккарти согласились тратить еще 69 млрд долл. ежегодно в рамках дополнительного соглашения, причем часть этих средств компенсируется перепрофилированием имеющихся средств.

Байден одобрил двухпартийное соглашение в Конгрессе

Президент США Джо Байден положительно отозвался о данном соглашении в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Двухпартийное соглашение о финансировании, достигнутое лидерами Конгресса, еще на шаг приближает нас к предотвращению ненужного закрытия правительства и защиты важных национальных приоритетов. Оно отражает уровни финансирования, которые я согласовал с обеими партиями и подписал как закон прошлой весной, – сообщил Байден.

По его словам, соглашение открывает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, которые «принесут пользу американскому народу и будут свободны от любой экстремальной политики».

Президент поблагодарил лидеров демократического большинства в Сенате Чака Шумера и Хакима Джефриса за их ведущую роль в достижении соглашения.

Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Пора им действовать, – добавил Байден.

Общий бюджет американского правительства в 2024 году составит 1,6 трлн. Оборонительная часть уже была подписана президентом Джо Байденом в прошлом месяце в законе об оборонных расходах – она содержит 300 млн долл. для Украины. Эта сумма не входит в «украинский» пакет размером в 61 млрд долл., который является частью дополнительного запроса, упомянутого Байденом в конце своего заявления о соглашении.

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