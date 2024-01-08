Когда в США сдвинется с места вопрос помощи Украине — прогноз сенатора

По убеждению главного переговорщика от республиканцев, сенатора Джеймса Ленкфорда, уже на этой неделе в США может сдвинуться с места вопрос о помощи Украины на фоне ее войны с Россией.

Украина все-таки может получить масштабную помощь от США

Американский сенатор официально подтвердил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, который позволит разблокировать более 61 млрд долларов помощи для Украины, могут обнародовать на этой неделе.

Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочесть и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса, – рассказывает Лэнкфорд. Поделиться

Он также подчеркнул, что вероятность того, что это соглашение будет работать, по состоянию на сегодняшний день вполне реальна.

Все на это рассчитывают, – добавил сенатор. Поделиться

По словам Джеймса Ленкфорда, если Сенат все-таки сможет принять этот документ, то дальше его передадут в Палату представителей, которая, по всей вероятности, займется его усовершенствованием.

Или Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему", - также предположил политик. Поделиться

Почему в США до сих пор не решен вопрос о финансовой помощи Украине

В октябре 2023 года американский лидер Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 61 миллиарда долларов для Украины.

Однако это решение до сих пор не удалось принять из-за противоречий между обеими партиями Сената в вопросе безопасности границы с Мексикой.

27 декабря официальный Вашингтон заявил о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи в размере 250 млн долларов.

7 января лидеры Палаты представителей и Сената США объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.