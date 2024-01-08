Когда в США сдвинется с места вопрос помощи Украине — прогноз сенатора

По убеждению главного переговорщика от республиканцев, сенатора Джеймса Ленкфорда, уже на этой неделе в США может сдвинуться с места вопрос о помощи Украины на фоне ее войны с Россией.
Украина все-таки может получить масштабную помощь от США
Американский сенатор официально подтвердил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, который позволит разблокировать более 61 млрд долларов помощи для Украины, могут обнародовать на этой неделе.
Он также подчеркнул, что вероятность того, что это соглашение будет работать, по состоянию на сегодняшний день вполне реальна.
По словам Джеймса Ленкфорда, если Сенат все-таки сможет принять этот документ, то дальше его передадут в Палату представителей, которая, по всей вероятности, займется его усовершенствованием.
Почему в США до сих пор не решен вопрос о финансовой помощи Украине
В октябре 2023 года американский лидер Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 61 миллиарда долларов для Украины.
Однако это решение до сих пор не удалось принять из-за противоречий между обеими партиями Сената в вопросе безопасности границы с Мексикой.
27 декабря официальный Вашингтон заявил о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи в размере 250 млн долларов.
7 января лидеры Палаты представителей и Сената США объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.
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