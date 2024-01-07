Спикер Палаты представителей США назвал условие одобрения помощи Украине

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона, сроки одобрения запроса президента Джо Байдена на финансирование помощи Украине будут зависеть от предоставления Белым домом дальнейшей стратегии поддержки Киева.

Что известно о требованиях республиканцев по одобрению дальнейшей помощи Украине

При этом в комментарии журналистам издания Джонсон в ответ на вопрос, сможет ли Конгресс до февраля договориться об одобрении запроса Байдена на финансирование помощи Украине, отметил, что есть более важные вопросы.

Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чей-то еще, – отметил спикер Палаты представителей. Поделиться

По его словам, республиканцы в Палате представителей ждут от Белого дома информации в ответ на запрос относительно дальнейшей стратегии в отношении Украины.

Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине, и как мы ответственно относимся к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимую информацию, - объясняет Джонсон. Поделиться

Чем грозит отказ США от дальнейшей помощи Украине

По словам бывшего руководителя ЦРУ Дэвида Петреуса, поддержка Украины со стороны США чрезвычайно важна, ведь в случае уверенности в собственном успехе в Украине кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин в дальнейшем будет планировать нападение на Молдову и страны Балтии.

Петреус признал, что Украина нуждается в постоянной многомиллиардной поддержке со стороны США и других западных партнеров, однако это необходимое условие, чтобы преодолеть агрессию Кремля и не позволить ей распространиться дальше на страны ЕС.

Если Путин сочтет, что достиг существенных для него результатов в Украине, он не остановится. "Следующей в его прицеле будет Молдова, или, может быть, одна из стран Балтии, - предупреждает бывший руководитель ЦРУ. Поделиться