США не будут оказывать поддержку Украине на уровне двух прошлых лет — Госдеп

США не будут оказывать поддержку Украине на уровне двух прошлых лет

Мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах, - сказал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге. Поделиться

По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть потребность, поскольку цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Киеву стать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы, – подчеркнул Миллер. Поделиться

Байден предупредил США о возможности войны с РФ

Как отмечает глава Белого дома, полномасштабная российско-украинская война оказывает существенное влияние на весь НАТО, безопасность Европейского союза, а также будущее трансатлантических отношений.

Путин не только пытается уничтожить Украину, он также угрожает некоторым членам НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо вести себя в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую вовлечены в это, – предупредил Джо Байден. Поделиться

Следует отметить, что это не первый западный лидер, вслух размышляющий о вероятности начала войны с Россией.