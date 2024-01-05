США не будут оказывать поддержку Украине на уровне двух прошлых лет — Госдеп

США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу.
США не будут оказывать поддержку Украине на уровне двух прошлых лет
По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть потребность, поскольку цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Киеву стать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.
Байден предупредил США о возможности войны с РФ
Как отмечает глава Белого дома, полномасштабная российско-украинская война оказывает существенное влияние на весь НАТО, безопасность Европейского союза, а также будущее трансатлантических отношений.
Следует отметить, что это не первый западный лидер, вслух размышляющий о вероятности начала войны с Россией.
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