США не надаватимуть підтримку Україні на рівні двох минулих років — Держдеп

США не надаватимуть підтримку Україні на рівні двох минулих років

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках, - сказав речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу. Поширити

За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили, – наголосив Міллер. Поширити

Байден попередив США про можливість війни з РФ

Як зазначає очільник Білого дому, повномасштабна російсько-українська війна має суттєвий вплив на весь НАТО, безпеку Європейського союзу, а також майбутнє трансатлантичних відносин.

Путін не лише намагається знищити Україну, він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в це, – попередив Джо Байден. Поширити

Варто зазначити, що це не перший західний лідер, який вголос розмірковує про ймовірність початку війни з Росією.