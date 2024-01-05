США не надаватимуть підтримку Україні на рівні двох минулих років — Держдеп
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США не надаватимуть підтримку Україні на рівні двох минулих років — Держдеп

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США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу.

США не надаватимуть підтримку Україні на рівні двох минулих років

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках, - сказав  речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу.

За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили, – наголосив Міллер.

Байден попередив США про можливість війни з РФ

Як зазначає очільник Білого дому, повномасштабна російсько-українська війна має суттєвий вплив на весь НАТО, безпеку Європейського союзу, а також майбутнє трансатлантичних відносин.

Путін не лише намагається знищити Україну, він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в це, – попередив Джо Байден.

Варто зазначити, що це не перший західний лідер, який вголос розмірковує про ймовірність початку війни з Росією.

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