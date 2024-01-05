США не надаватимуть підтримку Україні на рівні двох минулих років — Держдеп

США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу.
США не надаватимуть підтримку Україні на рівні двох минулих років
За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.
Байден попередив США про можливість війни з РФ
Як зазначає очільник Білого дому, повномасштабна російсько-українська війна має суттєвий вплив на весь НАТО, безпеку Європейського союзу, а також майбутнє трансатлантичних відносин.
Варто зазначити, що це не перший західний лідер, який вголос розмірковує про ймовірність початку війни з Росією.
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