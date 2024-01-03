Між США та Ізраїлем спалахнув новий конфлікт на тлі війни у Газі

Команда очільника Держдепу США Ентоні Блінкена публічно обурилися через ідею ізраїльських міністрів Бецалеля Смотрича та Ітамара Бен-Гвіра, які хочуть переселити палестинців за межі Гази.

США знову розлючені через пропозиції Ізраїля щодо Гази

На переконання американських дипломатів, нова риторика офіційного Тель-Авіва є провокаційною та безвідповідальною.

Уряд Ізраїлю неодноразово й послідовно заявляв нам, в тому числі і прем'єр-міністр, що такі заяви не відображають політику ізраїльського уряду. Вони повинні негайно припинитися, – заявили у Держдепі США. Поширити

Команда Ентоні Блінкена вкотре звернула увагу на те, що Газа є палестинською землею й залишиться палестинською землею.

Окрім того, дипломати зазначили, що терористи ХАМАС більше не контролюють її майбутнє і де немає угруповань, які можуть загрожувати Ізраїлю.

Саме такого майбутнього ми прагнемо в інтересах ізраїльтян та палестинців, всього регіону й світу, – додали в американському відомстві. Поширити

Що пропонує Ізраїль щодо Гази

31 грудня очільник Міністерства фінансів Смотрич закликав палестинських жителів залишити Газу.

А міністр національної безпеки Бен-Гвір заявив, що війна в Газі дає "можливість зосередитися на заохоченні міграції жителів Гази".

Що важливо розуміти, ультраправа партія Смотрича користується підтримкою ізраїльських поселенців та допомогла Біньяміну Нетаньягу забезпечити більшість, необхідну для того, щоб рік тому стати вшосте прем'єр-міністром.