Британія та ЄС продовжать надавати допомогу Україні незалежно від позиції США — The Times

Велика Британія та країни ЄС планують надавати Україні допомогу аж до перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні, навіть у разі припинення аналогічної допомоги з боку США.
Британія та ЄС прагнуть гарантувати перемогу України у війні проти РФ
За словами співрозмовника видання, влада європейських країн відчайдушно намагається збільшити виробництво зброї щоб мати змогу відправляти зброю та боєприпаси Україні принаймні протягом року.
За інформацією авторів матеріалу, особи в уряді Британії що все, що потрібно для перемоги над Путіним – це час, і Європа має бути готовою допомогти Україні просуватися вперед без підтримки США.
Як Україна може примусити Путіна до капітуляції
За словами співрозмовника, один зі шляхів змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна до капітуляції, це максимально тонко розтягнути армію РФ уздовж лінії фронту.
Автори публікації зазначають, що деякі західні посадовці вважають, що Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США.
В матеріалі йдеться, що керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки в неї немає ні живої сили, ні зброї для великого прориву на полі бою.
Водночас, зауважує виданння, російські військові також не мають сил, щоб розпочати масштабний контрнаступ, здатний прорвати українську оборону.
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