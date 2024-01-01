Британія та ЄС продовжать надавати допомогу Україні незалежно від позиції США — The Times

Велика Британія та країни ЄС планують надавати Україні допомогу аж до перемоги у розв'язаній Кремлем злочинній війні, навіть у разі припинення аналогічної допомоги з боку США.

Британія та ЄС прагнуть гарантувати перемогу України у війні проти РФ

За словами співрозмовника видання, влада європейських країн відчайдушно намагається збільшити виробництво зброї щоб мати змогу відправляти зброю та боєприпаси Україні принаймні протягом року.

За інформацією авторів матеріалу, особи в уряді Британії що все, що потрібно для перемоги над Путіним – це час, і Європа має бути готовою допомогти Україні просуватися вперед без підтримки США.

Він робить ставку на Трампа, але Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки. Чи може континентальна Європа дозволити собі відступити лише тому, що Трамп сказав, що більше не буде допомоги від США? Я думаю, що більшість розуміє, що Путіну не можна дозволити перемогти, оскільки наслідки для європейської безпеки будуть серйозними, — зазначив співрозмовник з уряду Британії. Поширити

Як Україна може примусити Путіна до капітуляції

За словами співрозмовника, один зі шляхів змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна до капітуляції, це максимально тонко розтягнути армію РФ уздовж лінії фронту.

Незалежно від того, яким би не був больовий поріг російського диктатора, він не в змозі продовжувати війну нескінченно довго. 2024 рік – це не про великий оперативний успіх – навряд чи цього року буде великий прорив. 2024 рік – це час для того, щоб розтягнути Путіна на 2025 рік і далі – фактично викрити його блеф та перевірити його рішучість, - підкреслюють співрозмовники видання. Поширити

Автори публікації зазначають, що деякі західні посадовці вважають, що Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США.

Набагато легше утримувати Україну, обороняючись, захищаючи здобутки, яких вона досягла, ніж переходити в наступ. Я впевнений, принаймні, що стосується цього питання, я думаю, що ми досить упевнені в довгостроковій перспективі, - підкреслив журналістам видання один з неназваних західних посадовців. Поширити

В матеріалі йдеться, що керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки в неї немає ні живої сили, ні зброї для великого прориву на полі бою.

Водночас, зауважує виданння, російські військові також не мають сил, щоб розпочати масштабний контрнаступ, здатний прорвати українську оборону.