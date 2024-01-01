Зеленський оголосив ключові завдання нинішнього етапу війни — відео

За словами президента Володимира Зеленського, наразі першочерговим завданням його та керівництва України є захист територій на сході від агресії окупаційної армії РФ.

Що відомо про ключові поточні завдання України у війні

Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, сходу і півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни, - підкреслив Зеленський. Поширити

За його словами, швидкість досягнення успіху військово-політичним керівництвом України та українськими військовими залежатиме від військової допомоги з боку західних партнерів.

Зокрема, Зеленський закликав владу Німеччини надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Президент України переконаний, що ці ракети допоможуть українським військовим зруйнувати незаконно побудований Росією Керченський міст вартістю 4 млрд доларів.

Зеленський зазначив, що це дозволить ізолювати Крим від території РФ.

Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт, - підкреслив президент. Поширити

Глава держави також припустив, що німці - не єдина західна держава, що стоїть на його шляху.

Зеленський зазначив, що більше не дає прогнозів стосовно термінів, необхідних для деокупації всіх українських територій і, серед іншого, скільки територій буде звільнено протягом 2024 року.

Що Зеленський каже про мобілізацію

Глава держави зазначив, що таку мобілізацію, яка була на початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну, наразі влада не проводить.

Мобілізація - це не лише питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та звільнити нашу землю від окупації. Давайте будемо чесними, ми переключилися на внутрішню політику, - підкреслив президент. Поширити

Зеленський попередив, що у разі збереження фокусу на внутрішній політиці, виникне необхідність призначення виборів та внесення змін у закони та Конституцію.

Що Зеленський каже про Путіна

Глава держави зазначив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін відчуває слабкість інших подібно тварині, якою він і є.

Зеленський наголосив, що підтримка України з боку країн ЄС це, фактично інвестиція у власну безпеку.

Даючи нам гроші або даючи нам зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших, - підкреслив президент. Поширити

Він також додав, що якщо злочинному кремлівському режиму дозволять і надалі викрадати українських дітей, то згодом настане черга дітей з інших країн.

Зеленський підкреслив, що дозвіл Росії порушувати права і свободи громадян України переросте у порушення прав людини по всьому світу.

Президент зазначив, що у разі перемоги Путіна в Україні його агресія наблизиться до країн Заходу.