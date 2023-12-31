Сила нашого народу. Зеленський відзначив майже 700 українських захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Сила нашого народу. Зеленський відзначив майже 700 українських захисників

Володимир Зеленський
Зеленский

Президент Володимир Зеленський підписав укази про відзначення нагородами українських військових. Йдеться загалом про майже 700 бійців.

Зеленський підписав кілька указів про шану для наших воїнів

Про це повідомив глава української держави у своєму вечірньому зверненні 31 грудня.

Усі із цих майже 700 воїнів, відзначених зараз … усі вони проявили себе на передовій, у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, — наголосив Зеленський.

Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки. Чотирьох військових цього підрозділу нагородили званням Героя України.

Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої. Ще одна "Золота Зірка" Героя України – воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку. Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає, — сказав президент.

Ще чотири воїни відзначені "Хрестами бойових заслуг":

  • солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату,

  • солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ,

  • капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти,

  • майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада.

Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область, — додав глава держави.

Також президент подякував військовим медикам та працівниками ДСНС, хто зараз на чергуванні, а також — волонтерам.

Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла, — підсумував Зеленський.

Де і коли дивитися новорічне звернення Зеленського

Розпочнеться привітання Володимира Зеленського з Новим 2024 роком 31 грудня о 23:45. Завершить він свої слова о півночі 1 січня. У своєму зверненні президент пригадає все те, з чим стикнувся незламний український народ у 2023 році.

Виступ покажуть в ефірі Національного телемарафону Єдині новини та на каналах, що беруть у ньому участь, а також в ефірі цілої низки каналів, зокрема:

  • 2+2;

  • Суспільне + регіональні канали;

  • НТН;

  • Новий канал;

  • Еспресо.

Також привітання Зеленського з новим 2024 роком транслюватиметься в акаунтах Офісу президента у соцмережах.

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