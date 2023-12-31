Сила нашого народу. Зеленський відзначив майже 700 українських захисників

Зеленський підписав кілька указів про шану для наших воїнів

Про це повідомив глава української держави у своєму вечірньому зверненні 31 грудня.

Усі із цих майже 700 воїнів, відзначених зараз … усі вони проявили себе на передовій, у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди, — наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки. Чотирьох військових цього підрозділу нагородили званням Героя України.

Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої. Ще одна "Золота Зірка" Героя України – воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку. Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає, — сказав президент. Поширити

Ще чотири воїни відзначені "Хрестами бойових заслуг":

солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату,

солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ,

капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти,

майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада.

Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами – назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область, — додав глава держави. Поширити

Також президент подякував військовим медикам та працівниками ДСНС, хто зараз на чергуванні, а також — волонтерам.

Я дякую кожному, хто працює й працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла, — підсумував Зеленський. Поширити

Де і коли дивитися новорічне звернення Зеленського

Розпочнеться привітання Володимира Зеленського з Новим 2024 роком 31 грудня о 23:45. Завершить він свої слова о півночі 1 січня. У своєму зверненні президент пригадає все те, з чим стикнувся незламний український народ у 2023 році.

Виступ покажуть в ефірі Національного телемарафону Єдині новини та на каналах, що беруть у ньому участь, а також в ефірі цілої низки каналів, зокрема:

2+2;

Суспільне + регіональні канали;

НТН;

Новий канал;

Еспресо.

Також привітання Зеленського з новим 2024 роком транслюватиметься в акаунтах Офісу президента у соцмережах.