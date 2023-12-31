Сила нашого народу. Зеленський відзначив майже 700 українських захисників

Президент Володимир Зеленський підписав укази про відзначення нагородами українських військових. Йдеться загалом про майже 700 бійців.
Зеленський підписав кілька указів про шану для наших воїнів
Про це повідомив глава української держави у своєму вечірньому зверненні 31 грудня.
Зеленський відзначив воїнів Головного управління розвідки. Чотирьох військових цього підрозділу нагородили званням Героя України.
Ще чотири воїни відзначені "Хрестами бойових заслуг":
солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату,
солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ,
капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти,
майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада.
Також президент подякував військовим медикам та працівниками ДСНС, хто зараз на чергуванні, а також — волонтерам.
Де і коли дивитися новорічне звернення Зеленського
Розпочнеться привітання Володимира Зеленського з Новим 2024 роком 31 грудня о 23:45. Завершить він свої слова о півночі 1 січня. У своєму зверненні президент пригадає все те, з чим стикнувся незламний український народ у 2023 році.
Виступ покажуть в ефірі Національного телемарафону Єдині новини та на каналах, що беруть у ньому участь, а також в ефірі цілої низки каналів, зокрема:
2+2;
Суспільне + регіональні канали;
НТН;
Новий канал;
Еспресо.
Також привітання Зеленського з новим 2024 роком транслюватиметься в акаунтах Офісу президента у соцмережах.
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