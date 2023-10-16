Зеленський відзначив героїчні зусилля оборонців Куп'янська з підрозділу ГУР Кракен
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відзначив героїчні зусилля оборонців Куп'янська з підрозділу ГУР Кракен

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив героїзм бійців спецпідрозділу ГУР “Кракен”, які героїчно тримають оборону Куп'янська на Харківщині і відбивають атаки злочинної армії РФ. 

Що відомо про героїзм бійців Кракен під час оборони Куп’янська

Глава держави підкреслив, що бійці спецпідрозділу ГУР “Кракен” єфективно тримають оборону в районі Куп’янська та завдають численних втрат злочинній армії РФ.

Зеленський також відзначив воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, "Сімдесятдевʼятки" ДШВ, артилеристів 55-ї бригади.

Дякую, хлопці, за вашу потужність! За саме таке знищення російських окупантів, яке потрібне Україні

Також похвалив десантників 82-ї окремої бригади та воїнів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ за відвагу та ефективність у наступальних діях.

Кожен наш крок важливий. Кожна ворожа втрата має сенс

Він повідомив, що підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами.

За увесь час цієї війни - повномасштабної війни - вже понад 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це справді повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння - у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обовʼязково.

Зеленський про посилення української ППО напередодні зими

За словами президента, він мав розмову із спецпредставницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер щодо захисту української енергосистеми взимку на тлі загрози масованих ракетних атак злочинної армії.

Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку. Відбудову. Захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу. Кожен із таких напрямів – це елементи загальної конструкції. Конструкції, що забезпечує нормальне життя для наших людей, наших міст. Настільки, наскільки це можливо зараз. Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв

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