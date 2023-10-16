Зеленський відзначив героїчні зусилля оборонців Куп'янська з підрозділу ГУР Кракен

Президент Володимир Зеленський відзначив героїзм бійців спецпідрозділу ГУР “Кракен”, які героїчно тримають оборону Куп'янська на Харківщині і відбивають атаки злочинної армії РФ.
Що відомо про героїзм бійців Кракен під час оборони Куп’янська
Глава держави підкреслив, що бійці спецпідрозділу ГУР “Кракен” єфективно тримають оборону в районі Куп’янська та завдають численних втрат злочинній армії РФ.
Зеленський також відзначив воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, "Сімдесятдевʼятки" ДШВ, артилеристів 55-ї бригади.
Також похвалив десантників 82-ї окремої бригади та воїнів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ за відвагу та ефективність у наступальних діях.
Він повідомив, що підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами.
Зеленський про посилення української ППО напередодні зими
За словами президента, він мав розмову із спецпредставницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер щодо захисту української енергосистеми взимку на тлі загрози масованих ракетних атак злочинної армії.
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