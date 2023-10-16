Зеленский отметил героические усилия защитников Купянска из подразделения ГУР Кракен

Президент Владимир Зеленский отметил героизм бойцов спецподразделения ГУР "Кракен", которые героически держат оборону Купянска в Харьковской области и отражают атаки преступной армии РФ.
Что известно о героизме бойцов Кракена во время обороны Купянска
Глава государства подчеркнул, что бойцы спецподразделения ГУР "Кракен" эффективно держат оборону в районе Купянска и наносят многочисленные потери преступной армии РФ.
Зеленский также отметил воинов 110-й отдельной механизированной бригады, "Семьдесят девятки" ДШВ, артиллеристов 55-й бригады.
Также похвалил десантников 82-й отдельной бригады и воинов 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШУ за отвагу и эффективность наступательных действий.
Он сообщил, что подписал новые указы о награждении воинов государственными наградами.
Зеленский об усилении украинской ПВО накануне зимы
По словам президента, он беседовал со спецпредставительницей США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер по защите украинской энергосистемы зимой на фоне угрозы массированных ракетных атак преступной армии.
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