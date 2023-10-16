Зеленский отметил героические усилия защитников Купянска из подразделения ГУР Кракен

Мы успели обсудить все те вопросы, которые оказывают прямое влияние на жизнь в Украине. Защита нашей энергетики, особенно этой зимой. Макрофинансовая поддержка. Восстановление. Защита инвестиций от рисков войны Привлечение частного бизнеса. Каждое из таких направлений – это элементы общей конструкции. Конструкции, обеспечивающие нормальную жизнь для наших людей, наших городов. Насколько это возможно сейчас. Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы у них сохранялась жизнь, в частности жизнь экономическая. Плюс развитие наших производств, в том числе оборонных производств