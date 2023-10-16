Зеленский отметил героические усилия защитников Купянска из подразделения ГУР Кракен
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отметил героические усилия защитников Купянска из подразделения ГУР Кракен

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил героизм бойцов спецподразделения ГУР "Кракен", которые героически держат оборону Купянска в Харьковской области и отражают атаки преступной армии РФ.

Что известно о героизме бойцов Кракена во время обороны Купянска

Глава государства подчеркнул, что бойцы спецподразделения ГУР "Кракен" эффективно держат оборону в районе Купянска и наносят многочисленные потери преступной армии РФ.

Зеленский также отметил воинов 110-й отдельной механизированной бригады, "Семьдесят девятки" ДШВ, артиллеристов 55-й бригады.

Спасибо, ребята, за вашу мощь! За именно такое уничтожение российских окупантов, которое нужно Украине

Также похвалил десантников 82-й отдельной бригады и воинов 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШУ за отвагу и эффективность наступательных действий.

Каждый наш шаг важен. Каждая враждебная потеря имеет смысл

Он сообщил, что подписал новые указы о награждении воинов государственными наградами.

За все время этой войны – полномасштабной войны – уже более 60 тысяч украинцев и украинок были награждены за участие в боях ради государства. Это действительно полномасштабная смелость. Отвага, чьи корни – в характере нашего народа. В не сдающемся характере. В победившем характере. Обязательно.

Зеленский об усилении украинской ПВО накануне зимы

По словам президента, он беседовал со спецпредставительницей США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер по защите украинской энергосистемы зимой на фоне угрозы массированных ракетных атак преступной армии.

Мы успели обсудить все те вопросы, которые оказывают прямое влияние на жизнь в Украине. Защита нашей энергетики, особенно этой зимой. Макрофинансовая поддержка. Восстановление. Защита инвестиций от рисков войны Привлечение частного бизнеса. Каждое из таких направлений – это элементы общей конструкции. Конструкции, обеспечивающие нормальную жизнь для наших людей, наших городов. Насколько это возможно сейчас. Мы работаем максимально, чтобы дать нашим воинам больше ПВО. Дать больше защиты городам, чтобы у них сохранялась жизнь, в частности жизнь экономическая. Плюс развитие наших производств, в том числе оборонных производств

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