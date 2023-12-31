Сила нашего народа. Зеленский отметил почти 700 украинских защитников

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении наградами украинских военных. Речь идет о почти 700 бойцах.
Зеленский подписал несколько указов о почете для наших воинов
Об этом сообщил глава украинского государства в своем вечернем обращении 31 декабря.
Зеленский отметил воинов Главного управления разведки. Четырех военных этого подразделения наградили званием Героя Украины.
Еще четыре воина отмечены "Крестами боевых заслуг":
солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата,
солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады корпуса резерва наших Сухопутных войск,
капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской пехоты,
майор Роман Стрижобик – 47-я отдельная механизированная бригада.
Также президент поблагодарил военных медиков и работников ГСЧС, кто сейчас на дежурстве, а также — волонтеров.
Где и когда смотреть новогоднее обращение Зеленского
Начнется поздравление Владимира Зеленского с Новым 2024 31 декабря в 23:45. Завершит он свои слова в полночь 1 января. В своем обращении президент напомнит все то, с чем столкнулся несгибаемый украинский народ в 2023 году.
Выступление покажут в эфире Национального телемарафона Единственные новости и на участвующих в нем каналах, а также в эфире целого ряда каналов, в частности:
2+2;
Общественное + региональные каналы;
НТН;
Новый канал;
Эспрессо.
Также приветствие Зеленского с новым 2024 годом будет транслироваться в аккаунтах Офиса президента в соцсетях.
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