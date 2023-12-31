Сила нашего народа. Зеленский отметил почти 700 украинских защитников

Зеленский подписал несколько указов о почете для наших воинов

Об этом сообщил глава украинского государства в своем вечернем обращении 31 декабря.

Все из этих почти 700 воинов, отмеченных сейчас…, все они проявили себя на передовой, в боевых бригадах, в защите наших людей и всей Украины. И 31 декабря, и 1 января, и в каждый день праздничный, и в каждый день обыденную нашу Украину оберегают такие люди, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский отметил воинов Главного управления разведки. Четырех военных этого подразделения наградили званием Героя Украины.

Пять Героев Украины, и четыре из них – именно разведчики, воины Главного управления разведки. Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать, но которых мы все должны поблагодарить. Наши герои. Еще одна "Золотая Звезда" Героя Украины – воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку, я ему лично вручил награду во время поездки в Авдеевку. Это очень крепкий парень. Сильный командир. Один из тех, кто действительно вдохновляет, сказал президент. Поделиться

Еще четыре воина отмечены "Крестами боевых заслуг":

солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата,

солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады корпуса резерва наших Сухопутных войск,

капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской пехоты,

майор Роман Стрижобик – 47-я отдельная механизированная бригада.

Спасибо, ребята, вам каждому! И за такими наградами – названия, которые говорят сами за себя, и храбрость, тем красноречивее, чем меньше слов добавляешь к ней. Работыно, Запорожская область. Пригород Горловки, Донецкая область. Херсонщина, левобережье Днепра. Красногоровка и Степное, Донецкая область, - добавил глава государства. Поделиться

Также президент поблагодарил военных медиков и работников ГСЧС, кто сейчас на дежурстве, а также — волонтеров.

Я благодарю каждого, кто работает и будет работать на наших оборонных предприятиях – без выходных. И всем, кто уже завтра, 1 января, не теряя времени, продолжит коммуникацию с партнерами Украины, чтобы в следующем году у нашего государства было больше сил и средств, чтобы бороться против российского зла, — подытожил Зеленский. Поделиться

Где и когда смотреть новогоднее обращение Зеленского

Начнется поздравление Владимира Зеленского с Новым 2024 31 декабря в 23:45. Завершит он свои слова в полночь 1 января. В своем обращении президент напомнит все то, с чем столкнулся несгибаемый украинский народ в 2023 году.

Выступление покажут в эфире Национального телемарафона Единственные новости и на участвующих в нем каналах, а также в эфире целого ряда каналов, в частности:

2+2;

Общественное + региональные каналы;

НТН;

Новый канал;

Эспрессо.

Также приветствие Зеленского с новым 2024 годом будет транслироваться в аккаунтах Офиса президента в соцсетях.