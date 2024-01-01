Зеленский объявил ключевые задачи нынешнего этапа войны — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил ключевые задачи нынешнего этапа войны — видео

Владимир Зеленский
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Источник:  The Economist

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас первоочередной задачей его и руководства Украины является защита территорий к востоку от агрессии оккупационной армии РФ.

Что известно о ключевых текущих задачах Украины в войне

Первоочередной задачей в сухопутной войне будет защита востока, спасение этих очень важных городов Украины, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева и защита критической инфраструктуры страны, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, скорость успеха военно-политическим руководством Украины и украинскими военными будет зависеть от военной помощи со стороны западных партнеров.

В частности, Зеленский призвал власти Германии предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Президент Украины убежден, что эти ракеты помогут украинским военным разрушить незаконно построенный Россией Керченский мост стоимостью 4 млрд долларов.

Зеленский отметил, что это позволит изолировать Крым от территории РФ.

Россия должна знать, что для нас это военный объект, – подчеркнул президент.

Глава государства также предположил, что немцы – не единственное западное государство, стоящее на его пути.

Зеленский отметил, что больше не дает прогнозов по срокам, необходимым для деоккупации всех украинских территорий и, среди прочего, сколько территорий будет освобождено в течение 2024 года.

Что Зеленский говорит о мобилизации

Глава государства отметил, что такую мобилизацию, которая была в начале преступного вторжения армии РФ в Украину, в настоящее время власти не проводят.

Мобилизация – это не только вопрос солдат, отправляющихся на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ оградить наше государство и освободить нашу землю от оккупации. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику, – подчеркнул президент.

Зеленский предупредил, что в случае сохранения фокуса на внутренней политике возникнет необходимость назначения выборов и внесения изменений в законы и Конституцию.

Что Зеленский говорит о Путине

Глава государства отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин испытывает слабость других подобно животному, которым он и есть.

Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины со стороны стран ЕС это фактически инвестиция в собственную безопасность.

Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших, – подчеркнул президент.

Он также добавил, что если преступному кремлевскому режиму разрешат и дальше похищать украинских детей, то впоследствии настанет черед детей из других стран.

Зеленский подчеркнул, что разрешение России нарушать права и свободы граждан Украины перерастет в нарушение прав человека по всему миру.

Президент отметил, что в случае победы Путина в Украине его агрессия приблизится к странам Запада.

Путин чувствует слабость как животное, потому что он и есть животное. Он ощущает кровь, он ощущает свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией, – предупредил Зеленский.

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