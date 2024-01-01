Зеленский объявил ключевые задачи нынешнего этапа войны — видео

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас первоочередной задачей его и руководства Украины является защита территорий к востоку от агрессии оккупационной армии РФ.
Что известно о ключевых текущих задачах Украины в войне
По его словам, скорость успеха военно-политическим руководством Украины и украинскими военными будет зависеть от военной помощи со стороны западных партнеров.
В частности, Зеленский призвал власти Германии предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Президент Украины убежден, что эти ракеты помогут украинским военным разрушить незаконно построенный Россией Керченский мост стоимостью 4 млрд долларов.
Зеленский отметил, что это позволит изолировать Крым от территории РФ.
Глава государства также предположил, что немцы – не единственное западное государство, стоящее на его пути.
Зеленский отметил, что больше не дает прогнозов по срокам, необходимым для деоккупации всех украинских территорий и, среди прочего, сколько территорий будет освобождено в течение 2024 года.
Что Зеленский говорит о мобилизации
Глава государства отметил, что такую мобилизацию, которая была в начале преступного вторжения армии РФ в Украину, в настоящее время власти не проводят.
Зеленский предупредил, что в случае сохранения фокуса на внутренней политике возникнет необходимость назначения выборов и внесения изменений в законы и Конституцию.
Что Зеленский говорит о Путине
Глава государства отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин испытывает слабость других подобно животному, которым он и есть.
Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины со стороны стран ЕС это фактически инвестиция в собственную безопасность.
Он также добавил, что если преступному кремлевскому режиму разрешат и дальше похищать украинских детей, то впоследствии настанет черед детей из других стран.
Зеленский подчеркнул, что разрешение России нарушать права и свободы граждан Украины перерастет в нарушение прав человека по всему миру.
Президент отметил, что в случае победы Путина в Украине его агрессия приблизится к странам Запада.
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