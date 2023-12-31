Новогоднее обращение Владимира Зеленского — где и когда смотреть
Категория
Украина
Дата публикации

Новогоднее обращение Владимира Зеленского — где и когда смотреть

Зеленский
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Источник:  online.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с традиционным новогодним поздравлением. Украинские телеканалы будут транслировать его 31 декабря в 23.45.

Где и когда смотреть новогоднее обращение Зеленского

Начнется поздравление Владимира Зеленского с Новым 2024 31 декабря в 23:45. Завершит он свои слова в полночь 1 января. В своем обращении президент напомнит все то, с чем столкнулся несгибаемый украинский народ в 2023 году.

Выступление покажут в эфире Национального телемарафона Единственные новости и на участвующих каналах, а также в эфире целого ряда каналов, в частности:

  • 2+2;

  • Общественное + региональные каналы;

  • НТН;

  • Новый канал;

  • Эспрессо.

Также приветствие Зеленского с новым 2024 годом будет транслироваться в аккаунтах Офиса президента в соцсетях.

О чем будет говорить в поздравлении Зеленский

В последние минуты 31 декабря Владимир Зеленский будет подводить итоги уходящего года. Он наметит достижения нашего государства и озвучит цели на следующий 2024 год.

Кроме того, глава государства выразит благодарность нашим мужественным и несокрушимым военным, которые и днем и ночью защищают родную землю от российских захватчиков.

Не обойдет вниманием он также каждого без исключения украинца. Всех, кто помогает и поддерживает наше войско. Тех, кто прилагает руку к тому, чтобы приблизить победу над русскими захватчиками.

Обратим внимание, что в новогоднюю ночь в начале 2023 года враг совершал массированную атаку "Шахедами". Следовательно, призываем вас быть осторожными и в эту новогоднюю ночь. Не исключено, что российские захватчики попытаются повторить террористическую атаку по стране. Будьте осторожны и берегите себя!

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