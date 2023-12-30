Зеленский перевел государственного уполномоченного АМКУ на новую должность

Согласно указу президента, Клюшников теперь будет занимать должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины.

Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным, – говорится в указе №869/2023. Поделиться

При этом в указе №868/2023 говорится об освобождении Клюшникова от должности государственного уполномоченного АМКУ.

Денис Клюшников

Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта по специальности "Олимпийский и профессиональный спорт". В 2006 г. получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

С 2007 года работал в органах прокураторы Донецкой области в должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокуратора Киевской области в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам, а с 2018 года - в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.