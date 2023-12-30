Президент Владимир Зеленский перевел государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Дениса Клюшникова на новую должность.
Зеленский перевел государственного уполномоченного АМКУ на новую должность
Согласно указу президента, Клюшников теперь будет занимать должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины.
При этом в указе №868/2023 говорится об освобождении Клюшникова от должности государственного уполномоченного АМКУ.
Денис Клюшников
Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.
В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта по специальности "Олимпийский и профессиональный спорт". В 2006 г. получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.
С 2007 года работал в органах прокураторы Донецкой области в должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.
С 2016 года работал в органах прокуратора Киевской области в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам, а с 2018 года - в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.
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