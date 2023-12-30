Зеленский перевел государственного уполномоченного АМКУ на новую должность
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский перевел государственного уполномоченного АМКУ на новую должность

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский перевел государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Дениса Клюшникова на новую должность.

Зеленский перевел государственного уполномоченного АМКУ на новую должность

Согласно указу президента, Клюшников теперь будет занимать должность заместителя главы Антимонопольного комитета Украины.

Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным, – говорится в указе №869/2023.

При этом в указе №868/2023 говорится об освобождении Клюшникова от должности государственного уполномоченного АМКУ.

Денис Клюшников

Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта по специальности "Олимпийский и профессиональный спорт". В 2006 г. получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

С 2007 года работал в органах прокураторы Донецкой области в должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокуратора Киевской области в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам, а с 2018 года - в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство уволило главу Госспецсвязи и его заместителя. Их подозревают в хищении 62 млн грн
САП
Юрий Щиголь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ХАМАС освободил еще 11 израильских заложников
ЦАХАЛ
ХАМАС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский уволил Вениславского с должности своего представителя в Раде
Офис Президента Украины
Федор Вениславский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.