Зеленський перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду

Згідно з указом президента, Клюшников тепер буде обіймати посаду заступника голови Антимонопольного комітету України.

Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим, - йдеться в указі №869/2023. Поширити

При цьому в указі №868/2023 йдеться про звільнення Клюшникова з посади державного уповноваженного АМКУ.

Денис Клюшников

Клюшников з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

У 1999 році він закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт". У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

З 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області на посадах старшого слідчого прокуратур міст Авдіївка та Горлівка, заступника прокурора Микитівського району Горлівки, прокурора та старшого прокурора відділів прокуратури Донецької області.

З 2016 року працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах, а з 2018 року - в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.