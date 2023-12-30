Президент Володимир Зеленський перевів державного уповноваженного Антимонопольного комітету України (АМКУ) Дениса Клюшникова на нову посаду.
Зеленський перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду
Згідно з указом президента, Клюшников тепер буде обіймати посаду заступника голови Антимонопольного комітету України.
При цьому в указі №868/2023 йдеться про звільнення Клюшникова з посади державного уповноваженного АМКУ.
Денис Клюшников
Клюшников з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.
У 1999 році він закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт". У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
З 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області на посадах старшого слідчого прокуратур міст Авдіївка та Горлівка, заступника прокурора Микитівського району Горлівки, прокурора та старшого прокурора відділів прокуратури Донецької області.
З 2016 року працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах, а з 2018 року - в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.
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