Зеленський перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду

Офіс Президента України
Зеленський

Президент Володимир Зеленський перевів державного уповноваженного Антимонопольного комітету України (АМКУ) Дениса Клюшникова на нову посаду.

Зеленський перевів державного уповноваженого АМКУ на нову посаду

Згідно з указом президента, Клюшников тепер буде обіймати посаду заступника голови Антимонопольного комітету України.

Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим, - йдеться в указі №869/2023.

При цьому в указі №868/2023 йдеться про звільнення Клюшникова з посади державного уповноваженного АМКУ.

Денис Клюшников

Клюшников з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

У 1999 році він закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт". У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

З 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області на посадах старшого слідчого прокуратур міст Авдіївка та Горлівка, заступника прокурора Микитівського району Горлівки, прокурора та старшого прокурора відділів прокуратури Донецької області.

З 2016 року працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах, а з 2018 року - в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.

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