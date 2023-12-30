В Украине 39 погибших и 159 пострадавших после массированной атаки РФ – Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине 39 погибших и 159 пострадавших после массированной атаки РФ – Зеленский

Владимир Зеленский
Атака
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о 39 погибших и 159 раненых в результате массированного российского ракетного удара 29 декабря.

Зеленский озвучил количество жертв в результате атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 39 погибших и еще 159 пострадавших после массированной ракетной атаки РФ 29 декабря.

Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь, - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что в Украине до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали около 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

Также президент поблагодарил мировых лидеров, политиков и общественных деятелей, осудивших российскую атаку.

Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление русского террора снова и снова доказывает - нельзя медлить с помощью тех, кто противостоит террору. Мы все вместе должны победить террор, - добавил Зеленский

Массовый удар по Украине: что известно

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

В Киеве по состоянию на 30 декабря известно о 16 жертвах в результате вражеской атаки. Завалы складского помещения в Шевченковском районе продолжают разбираться.

1 января в Киеве будет объявлено днем траура. В Запорожье, Днепре и Одессе также объявили день траура по погибшим.

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