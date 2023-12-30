В Украине 39 погибших и 159 пострадавших после массированной атаки РФ – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о 39 погибших и 159 раненых в результате массированного российского ракетного удара 29 декабря.
Зеленский озвучил количество жертв в результате атаки РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 39 погибших и еще 159 пострадавших после массированной ракетной атаки РФ 29 декабря.
Зеленский отметил, что в Украине до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали около 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.
Также президент поблагодарил мировых лидеров, политиков и общественных деятелей, осудивших российскую атаку.
Массовый удар по Украине: что известно
Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.
В Киеве по состоянию на 30 декабря известно о 16 жертвах в результате вражеской атаки. Завалы складского помещения в Шевченковском районе продолжают разбираться.
1 января в Киеве будет объявлено днем траура. В Запорожье, Днепре и Одессе также объявили день траура по погибшим.
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