Самая большая атака РФ по количеству жертв. В Киеве будет объявлен день траура

Ракетная атака России на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей Киева. Пока уже известно о 16 погибших.

В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ

За последние несколько часов спасатели обнаружили под завалами тела еще трех человек. По состоянию на 12.40 известно о 16 погибших украинцах.

Поисково-спасательная операция продолжается и, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, будет продолжаться и завтра.

1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

В Запорожье, Днепре и Одессе также объявили день траура по погибшим.

Что известно о ракетном ударе по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря российские войска нанесли по Украине массированный удар. 122 ракетами и 36 дронами атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков и Запорожье.

Разрушены жилые дома, многоэтажки, роддом, школы, детсады, торговый центр. ПВО сбила 87 крылатых ракет и 27 ударных дронов . Погибли более 30 человек и более 160 ранены .

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.