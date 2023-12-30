Самая большая атака РФ по количеству жертв. В Киеве будет объявлен день траура

Ракетная атака России на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей Киева. Пока уже известно о 16 погибших.
В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ
За последние несколько часов спасатели обнаружили под завалами тела еще трех человек. По состоянию на 12.40 известно о 16 погибших украинцах.
Поисково-спасательная операция продолжается и, как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, будет продолжаться и завтра.
1 января в Киеве будет объявлено днем траура.
В Запорожье, Днепре и Одессе также объявили день траура по погибшим.
Что известно о ракетном ударе по Украине 29 декабря
Утром 29 декабря российские войска нанесли по Украине массированный удар. 122 ракетами и 36 дронами атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков и Запорожье.
Разрушены жилые дома, многоэтажки, роддом, школы, детсады, торговый центр. ПВО сбила 87 крылатых ракет и 27 ударных дронов . Погибли более 30 человек и более 160 ранены .
Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.
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