Ракетна атака Росії на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва. Наразі вже відомо про 16 загиблих.

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Протягом останніх декількох годин рятувальники виявили під завалами тіла ще трьох людей. Станом на 12:40 відомо про 16 загиблих українців.

Пошуково-рятувальна операція продовжується й, як розповів міський голова Києва Віталій Кличко, продовжуватиметься й завтра.

1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби.

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі також оголосили день жалоби за загиблими.

Що відомо про ракетний удар по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя.

Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Загинули більше ніж 30 людей і понад 160 поранені.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.