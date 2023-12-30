В Україні 39 загиблих та 159 постраждалих після масованої атаки РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок масованого російського ракетного удару 29 грудня.

Зеленський озвучив кількість жертв внаслідок атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 39 загиблих та ще 159 постраждалих після масованої ракетної атаки РФ 29 грудня.

Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський зазначив, що в Україні досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл - сотні цивільних обʼєктів.

Також президент подякував світовим лідерам, політикам та громадським діячам, які засудили російську атаку.

Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор, - додав Зеленський Поширити

Масовий удар по Україні: що відомо

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві станом на 30 грудня відомо про 16 жертв внаслідок ворожої атаки. Завали складського приміщення у Шевченківському районі продовжують розбирати.

1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби. У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі також оголосили день жалоби за загиблими.