Де і коли дивитися новорічне звернення Зеленського

Розпочнеться привітання Володимира Зеленського з Новим 2024 роком 31 грудня о 23:45. Завершить він свої слова о півночі 1 січня. У своєму зверненні президент пригадає все те, з чим стикнувся незламний український народ у 2023 році.

Виступ покажуть в ефірі Національного телемарафону Єдині новини та на каналах, що беруть у ньому участь, а також в ефірі цілої низки каналів, зокрема:

2+2;

Суспільне + регіональні канали;

НТН;

Новий канал;

Еспресо.

Також привітання Зеленського з новим 2024 роком транслюватиметься в акаунтах Офісу президента у соцмережах.

Про що говоритиме у привітанні Зеленський

В останні хвилини 31 грудня Володимир Зеленський підбиватиме підсумки року, що минає. Він окреслить здобутки нашої держави та озвучить цілі на наступний 2024 рік.

Крім того, глава держави висловить вдячність нашим мужнім і незламним військовим, котрі і вдень, і вночі боронять рідну землю від російських загарбників.

Не омине увагою він також кожного без винятку українця. Всіх, хто допомагає та підтримує наше військо. Тих, хто докладає руку до того, щоб наблизити перемогу над російськими загарбниками.

Звернімо увагу, що у новорічну ніч на початку 2023 року ворог здійснював масовану атаку "Шахедами". Відтак, закликаємо вас бути обережними і цієї новорічної ночі. Не виключено, що російські загарбники спробують повторити терористичну атаку по країні. Будьте обережними та бережіть себе!