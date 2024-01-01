Британия и ЕС продолжат оказывать помощь Украине независимо от позиции США — The Times

Великобритания и страны ЕС планируют оказывать Украине помощь вплоть до победы в развязанной Кремлем преступной войне даже в случае прекращения аналогичной помощи со стороны США.

Великобритания и ЕС стремятся гарантировать победу Украины в войне против РФ

По словам собеседника издания, власти европейских стран отчаянно пытаются увеличить производство оружия, чтобы иметь возможность отправлять оружие и боеприпасы Украине по крайней мере в течение года.

По информации авторов материала, лица в правительстве Британии, что все, что нужно для победы над Путиным – это время, и Европа должна быть готова помочь Украине продвигаться вперед без поддержки США.

Он делает ставку на Трампа, но Европа прокручивает шестерни, чтобы сделать это без США, если Трамп попытается выдернуть вилку из розетки. Может ли континентальная Европа позволить себе отступить только потому, что Трамп сказал, что больше не будет помощи от США? Я думаю, что большинство понимают, что Путину нельзя позволить победить, поскольку последствия для европейской безопасности будут серьезными, — отметил собеседник из правительства Британии. Поделиться

Как Украина может принудить Путина к капитуляции

По словам собеседника, один из путей заставить кремлевского диктатора Владимира Путина к капитуляции это максимально тонко растянуть армию РФ вдоль линии фронта.

Независимо от того, каким бы ни был болевой порог российского диктатора, он не в состоянии продолжать войну бесконечно долго. 2024 – это не о большом оперативном успехе – вряд ли в этом году будет большой прорыв. 2024 год – это время для того, чтобы растянуть Путина на 2025 год и дальше – фактически уличить его блеф и проверить его решимость, - подчеркивают собеседники издания. Поделиться

Авторы публикации отмечают, что некоторые западные чиновники считают, что Украина может продолжать удерживать свою территорию без поддержки США.

Гораздо легче удерживать Украину, обороняясь, защищая достижения, которых она достигла, чем переходить в наступление. Я уверен, по крайней мере, что касается этого вопроса, я думаю, что мы достаточно уверены в долгосрочной перспективе, – подчеркнул журналистам издание один из неназванных западных чиновников. Поделиться

В материале говорится, что руководители британской военной разведки считают, что Украина не сможет победить в войне с Россией в 2024 году, поскольку у нее нет ни живой силы, ни оружия для большого прорыва в поле боя.

В то же время, отмечает издание, у российских военных также нет сил, чтобы начать масштабное контрнаступление, способное прорвать украинскую оборону.