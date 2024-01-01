Британия и ЕС продолжат оказывать помощь Украине независимо от позиции США — The Times

Великобритания и страны ЕС планируют оказывать Украине помощь вплоть до победы в развязанной Кремлем преступной войне даже в случае прекращения аналогичной помощи со стороны США.
Великобритания и ЕС стремятся гарантировать победу Украины в войне против РФ
По словам собеседника издания, власти европейских стран отчаянно пытаются увеличить производство оружия, чтобы иметь возможность отправлять оружие и боеприпасы Украине по крайней мере в течение года.
По информации авторов материала, лица в правительстве Британии, что все, что нужно для победы над Путиным – это время, и Европа должна быть готова помочь Украине продвигаться вперед без поддержки США.
Как Украина может принудить Путина к капитуляции
По словам собеседника, один из путей заставить кремлевского диктатора Владимира Путина к капитуляции это максимально тонко растянуть армию РФ вдоль линии фронта.
Авторы публикации отмечают, что некоторые западные чиновники считают, что Украина может продолжать удерживать свою территорию без поддержки США.
В материале говорится, что руководители британской военной разведки считают, что Украина не сможет победить в войне с Россией в 2024 году, поскольку у нее нет ни живой силы, ни оружия для большого прорыва в поле боя.
В то же время, отмечает издание, у российских военных также нет сил, чтобы начать масштабное контрнаступление, способное прорвать украинскую оборону.
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