Спікер Палати представників США назвав умову схвалення допомоги Україні

За словами спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Джонсона, терміни схвалення запиту президента Джо Байдена на фінансування допомоги Україні залежатимуть від надання Білим домом подальшої стратегії підтримки Києва.
Що відомо про вимоги республіканців щодо схвалення подальшої допомоги Україні
При цьому у коментарі журналістам видання Джонсон у відповідь на запитання, чи зможе Конгрес до лютого домовитись щодо схвалення запиту Байдена на фінансування допомоги Україні, зазначив, що є більш важливі питання.
За його словами, наразі республіканці у Палаті представників чекають від Білого дому інформації у відповідь на запит щодо подальщої стратегії у відношенні до України.
Чим загрожуватиме відмова США від подальшої допомоги Україні
За словами колишнього керівника ЦРУ Девіда Петреуса, підтримка України з боку США є надзвичайно важливою, адже у разі впевненності у власному успіху в Україні кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін надалі плануватиме напад на Молдову та країни Балтії.
Петреус визнав, що Україна потребує постійної багатомільярдної підтримки з боку США та інших західних партнерів, однак це необхідна умова, аби здолати агресію Кремля і не дозволити їй поширитись далі на країни ЄС.
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