Спікер Палати представників США назвав умову схвалення допомоги Україні

Що відомо про вимоги республіканців щодо схвалення подальшої допомоги Україні

При цьому у коментарі журналістам видання Джонсон у відповідь на запитання, чи зможе Конгрес до лютого домовитись щодо схвалення запиту Байдена на фінансування допомоги Україні, зазначив, що є більш важливі питання.

Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще, - зазначив спікер Палати представників. Поширити

За його словами, наразі республіканці у Палаті представників чекають від Білого дому інформації у відповідь на запит щодо подальщої стратегії у відношенні до України.

Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації, - пояснює Джонсон. Поширити

Чим загрожуватиме відмова США від подальшої допомоги Україні

За словами колишнього керівника ЦРУ Девіда Петреуса, підтримка України з боку США є надзвичайно важливою, адже у разі впевненності у власному успіху в Україні кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін надалі плануватиме напад на Молдову та країни Балтії.

Петреус визнав, що Україна потребує постійної багатомільярдної підтримки з боку США та інших західних партнерів, однак це необхідна умова, аби здолати агресію Кремля і не дозволити їй поширитись далі на країни ЄС.

Якщо Путін вважатиме, що досяг істотних для нього результатів в Україні, він не зупиниться. "Наступною в його прицілі буде Молдова, або, можливо, одна з країн Балтії, - попереджає колишній керівник ЦРУ. Поширити