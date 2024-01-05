США заявили про зменшення фінансування України — у МЗС відреагували

Речник МЗС України Олег Ніколенко вперше прокоментував заяву свого американського колеги Метью Міллера про те, що США не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-23 років.
Скорочення постачання американської зброї для України: що зміниться
За словами Міллера, Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-23 років, адже хочуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.
Що важливо розуміти, мовиться про те, що США планують виробляти зброю безпосередньо в Україні, а не постачати її.
Олег Ніколенко звертає увагу на те, що слова речника Держдепу не потрібно сприймати як намір Вашингтона зменшити підтримку України.
Коли може трансформуватися підтримка України з боку США
За словами Олега Ніколенка, трансформація допомоги з боку офіційного Вашингтона може відбутися лише тоді, коли Україна самостійно справлятиметься із своїми потребами.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно у Білому домі офіційно підтвердили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
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