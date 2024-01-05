США заявили про зменшення фінансування України — у МЗС відреагували
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США заявили про зменшення фінансування України — у МЗС відреагували

МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко вперше прокоментував заяву свого американського колеги Метью Міллера про те, що США не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-23 років.

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За словами Міллера, Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-23 років, адже хочуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

 Що важливо розуміти, мовиться про те, що США планують виробляти зброю безпосередньо в Україні, а не постачати її.

Олег Ніколенко звертає увагу на те, що слова речника Держдепу не потрібно сприймати як намір Вашингтона зменшити підтримку України.

Під час контактів на всіх рівнях США демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення нашої держави всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, аби ми здобули перемогу, – заявив речник українського МЗС.

Коли може трансформуватися підтримка України з боку США

За словами Олега Ніколенка, трансформація допомоги з боку офіційного Вашингтона може відбутися лише тоді, коли Україна самостійно справлятиметься із своїми потребами.

А допоки нам потрібна підтримка, надзвичайно важливо, щоб Конгрес США якнайшвидше ухвалив рішення про подальше фінансування допомоги Україні в заявленому обсязі. Підтримка України – не благодійність. Насамперед це – інвестиція в американську національну безпеку та захист світової демократії, – пояснив представник українського МЗС.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно у Білому домі офіційно підтвердили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

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