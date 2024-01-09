Команда Байдена провела в США еще одну встречу ради помощи Украине

Как удалось узнать журналистам Reuters, 8 января представители Белого дома провели встречу с руководителями компаний военно-промышленного комплекса, чтобы обсудить производство оружия для Украины.

Новая встреча в США относительно Украины: что известно

По словам инсайдеров, встреча имела целью продемонстрировать интерес администрации американского лидера Джо Байдена к обеспечению доступа Украины к передовому американскому оборудованию.

Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных аппаратах, на том, как им противодействовать, а также на решение проблемы разминирования, – рассказал журналистам один из чиновников. Поделиться

Кроме того, сообщается, что инициатором этой встречи стал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Последний рассчитывал на то, что сможет усилить внимание к помощи Украине в преодолении ключевых технологических вызовов, которые, что важно понимать, тормозят прогресс и динамику бойцов ВСУ на поле боя.

Согласно последним данным, участниками встречи стали такие компании: Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc. (PLTR.N), Anduril Industries Inc., Skydio и другие.

По убеждению членов команды Байдена, любые усилия по поддержке Украины будут ограничены без дополнительного пакета помощи на сумму свыше 100 миллиардов долларов, включающего около 50 миллиардов долларов новой помощи в сфере безопасности для Украины, который должен поддержать Конгресс.

США уже исчерпали все средства для помощи Украине

Белый дом недавно официально подтвердил, что у него больше нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Американский лидер Джо Байден, реагируя на массированный российский обстрел Украины 29 декабря, в очередной раз публично призвал Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

27 декабря официальный Вашингтон заявил о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.