Команда Байдена провела в США еще одну встречу ради помощи Украине

Как удалось узнать журналистам Reuters, 8 января представители Белого дома провели встречу с руководителями компаний военно-промышленного комплекса, чтобы обсудить производство оружия для Украины.
Новая встреча в США относительно Украины: что известно
По словам инсайдеров, встреча имела целью продемонстрировать интерес администрации американского лидера Джо Байдена к обеспечению доступа Украины к передовому американскому оборудованию.
Кроме того, сообщается, что инициатором этой встречи стал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Последний рассчитывал на то, что сможет усилить внимание к помощи Украине в преодолении ключевых технологических вызовов, которые, что важно понимать, тормозят прогресс и динамику бойцов ВСУ на поле боя.
Согласно последним данным, участниками встречи стали такие компании: Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc. (PLTR.N), Anduril Industries Inc., Skydio и другие.
По убеждению членов команды Байдена, любые усилия по поддержке Украины будут ограничены без дополнительного пакета помощи на сумму свыше 100 миллиардов долларов, включающего около 50 миллиардов долларов новой помощи в сфере безопасности для Украины, который должен поддержать Конгресс.
США уже исчерпали все средства для помощи Украине
Белый дом недавно официально подтвердил, что у него больше нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.
Американский лидер Джо Байден, реагируя на массированный российский обстрел Украины 29 декабря, в очередной раз публично призвал Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.
27 декабря официальный Вашингтон заявил о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-