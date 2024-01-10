Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон може втратити посаду

Чому республіканці обговорюють зняття Джонсона з посади спікера

Зазначається, що частину республіканців розлютило швидке підписання Джонсоном угоди із представниками Демократичної партії, які закликали до значного скорочення видатків державного бюджету.

Не менше 10 представників Республіканської партії публічно засудили укладення угоди щодо збільшення видатків держбюджету із метою уникнути так званого “шатдауну”.

Консервативне крило Республіканської партії - консервативна “фракція Свободи” назвала угоду абсолютно провальною.

Один з головних критиків та противників угоди представник Республіканської партії від Техасу Чіп Рой заявив про наміри домагатися відставки Джонсона.

Я залишаю це питання на столі. Я не збираюся говорити, що подам його завтра ввечері. Я не кажу, що не подам його завтра. Я думаю, що спікер повинен знати, що ми розлючені з цього приводу, - заявив Рой. Поширити

За словами ще одного представника Республіканської партії від штату Теннессі Тіма Берчетта, велика кількість конгресменів-республіканців обговорює ймовірність відставки Джонсона.

Республіканець від штату Індіана Вікторія Спартц, заявила в інтерв'ю журналістам видання, що "люди тут і там" серйозно розглядають імовірність відставки спікера.

Зрештою, це залежить від нас, членів парламенту, чи зможемо ми "витягнути зброю". Справа навіть не лише у спікері. Ми повинні з'ясувати це і бути сильними. Зрештою, Майк (Джонсон) повинен показати, що він може перемогти. Він, безумовно, успадкував складну ситуацію, тому ми будемо судити про результат, - підкреслила Спартц. Поширити

За її словами, республіканці мають змусити демократів почати нові переговори щодо скорочення загальних обсягів видатків.

Я думаю, що республіканцям справді потрібно стати серйозними і змусити демократів сісти за стіл переговорів, тому що інфляція, збільшення витрат і податків будуть руйнівними для нашої країни, - підкреслила політик. Поширити

Водночас республіканка з Південної Кароліни Ненсі Мейс повідомила журналістам, що не чула від своїх колег пропозиції про відкликання спікера Джонсона. Однак вона зробила застереження своїм колегам-республіканцям щодо цієї угоди.