Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон може втратити посаду

Частина представників Республіканської партії обговорює ймовірність зняття з посади спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.
Чому республіканці обговорюють зняття Джонсона з посади спікера
Зазначається, що частину республіканців розлютило швидке підписання Джонсоном угоди із представниками Демократичної партії, які закликали до значного скорочення видатків державного бюджету.
Не менше 10 представників Республіканської партії публічно засудили укладення угоди щодо збільшення видатків держбюджету із метою уникнути так званого “шатдауну”.
Консервативне крило Республіканської партії - консервативна “фракція Свободи” назвала угоду абсолютно провальною.
Один з головних критиків та противників угоди представник Республіканської партії від Техасу Чіп Рой заявив про наміри домагатися відставки Джонсона.
За словами ще одного представника Республіканської партії від штату Теннессі Тіма Берчетта, велика кількість конгресменів-республіканців обговорює ймовірність відставки Джонсона.
Республіканець від штату Індіана Вікторія Спартц, заявила в інтерв'ю журналістам видання, що "люди тут і там" серйозно розглядають імовірність відставки спікера.
За її словами, республіканці мають змусити демократів почати нові переговори щодо скорочення загальних обсягів видатків.
Водночас республіканка з Південної Кароліни Ненсі Мейс повідомила журналістам, що не чула від своїх колег пропозиції про відкликання спікера Джонсона. Однак вона зробила застереження своїм колегам-республіканцям щодо цієї угоди.
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