Спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон может лишиться должности

Часть представителей Республиканской партии обсуждает вероятность смещения с должности спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.
Почему республиканцы обсуждают снятие Джонсона с должности спикера
Отмечается, что часть республиканцев разозлила скорое подписание Джонсоном соглашения с представителями Демократической партии, призывавших к значительному сокращению расходов государственного бюджета.
Не менее 10 представителей Республиканской партии публично осудили заключение соглашения об увеличении расходов госбюджета с целью избежать так называемого "шатдауна".
Консервативное крыло Республиканской партии - консервативная "фракция Свободы" назвала соглашение абсолютно провальным.
Один из главных критиков и противников соглашения представитель Республиканской партии от Техаса Чип Рой заявил о намерениях добиваться отставки Джонсона.
По словам еще одного представителя Республиканской партии от штата Теннесси Тима Берчетта, большое количество конгрессменов-республиканцев обсуждает вероятность отставки Джонсона.
Республиканец от штата Индиана Виктория Спартц заявила в интервью журналистам издание, что "люди здесь и там" серьезно рассматривают вероятность отставки спикера.
По ее словам, республиканцы должны заставить демократов начать новые переговоры по сокращению общих объемов расходов.
В то же время республиканка из Южной Каролины Нэнси Мэйс сообщила журналистам, что не слышала от своих коллег предложения об отзыве спикера Джонсона. Однако она сделала оговорку своим коллегам-республиканцам по этому соглашению.
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