Спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон может лишиться должности
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон может лишиться должности

Майк Джонсон
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Часть представителей Республиканской партии обсуждает вероятность смещения с должности спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Почему республиканцы обсуждают снятие Джонсона с должности спикера

Отмечается, что часть республиканцев разозлила скорое подписание Джонсоном соглашения с представителями Демократической партии, призывавших к значительному сокращению расходов государственного бюджета.

Не менее 10 представителей Республиканской партии публично осудили заключение соглашения об увеличении расходов госбюджета с целью избежать так называемого "шатдауна".

Консервативное крыло Республиканской партии - консервативная "фракция Свободы" назвала соглашение абсолютно провальным.

Один из главных критиков и противников соглашения представитель Республиканской партии от Техаса Чип Рой заявил о намерениях добиваться отставки Джонсона.

Я оставляю этот вопрос на столе. Я не собираюсь говорить, что подам его завтра вечером. Я не говорю, что не подам его завтра. Я думаю, что спикер должен знать, что мы разъярены по этому поводу, - заявил Рой.

По словам еще одного представителя Республиканской партии от штата Теннесси Тима Берчетта, большое количество конгрессменов-республиканцев обсуждает вероятность отставки Джонсона.

Республиканец от штата Индиана Виктория Спартц заявила в интервью журналистам издание, что "люди здесь и там" серьезно рассматривают вероятность отставки спикера.

В конце концов это зависит от нас, членов парламента, сможем ли мы "вытащить оружие". Дело даже не только в спикере. Мы должны это выяснить и быть сильными. В конце концов Майк (Джонсон) должен показать, что он может победить. Он, безусловно, унаследовал сложную ситуацию, поэтому мы будем судить о результате, – подчеркнула Спартц.

По ее словам, республиканцы должны заставить демократов начать новые переговоры по сокращению общих объемов расходов.

Я думаю, что республиканцам действительно нужно стать серьезными и заставить демократов сесть за стол переговоров, потому что инфляция, увеличение расходов и налогов будут разрушительными для нашей страны, – подчеркнула политик.

В то же время республиканка из Южной Каролины Нэнси Мэйс сообщила журналистам, что не слышала от своих коллег предложения об отзыве спикера Джонсона. Однако она сделала оговорку своим коллегам-республиканцам по этому соглашению.

Мы смотрим на 50 трлн долларов долга в следующие 9 с половиной лет. Поэтому республиканцы будут так же должны, как и демократы, с рекордно высокими затратами, которые будут продолжать вредить нашей экономике и трудолюбивым семьям среднего класса, - подчеркнула Мэйс.

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