США и Южная Корея обязались продолжать помощь Украине

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея обязались продолжать тесное сотрудничество по поддержке Украины и украинского народа.

В Белом доме заявили о продлении помощи Украине

Об этом шла речь во время телефонного разговора советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с южнокорейским коллегой Чан Ходжином.

Советники обсудили в частности вопросы, связанные с КНДР, в частности, ее усиление военного сотрудничества с Россией и ее "провокационные действия" вдоль демилитаризованной зоны.

Салливан и Чан осудили передачу КНДР баллистических ракет России и использование Москвой этих ракет против Украины. Они отметили, что передача и применение оружия увеличивает страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает глобальный режим нераспространения и имеет значительные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона.

На фоне роста сотрудничества между КНДР и РФ оба чиновника обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку Украины и украинского народа.

Они также обязались поддерживать тесное сотрудничество по общим вызовам безопасности для укрепления мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Что этому предшествовало

В ноябре 2023 года Северная Корея начала восстанавливать охранные посты и размещать тяжелое огнестрельное оружие вдоль границы с Южной Кореей после того, как фактически отменило межкорейское соглашение о снижении военного напряжения в 2018 году.

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что РФ использовала для ударов по Украине приобретенные у Северной Кореи баллистические ракеты.

5 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не подтвердил информацию об использовании Россией баллистических ракет, которые ей передала КНДР.

9 января министры иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили снабжение Северной Кореей баллистических ракет России. США намерены на заседание Совбеза ООН 10 января поднять этот вопрос с требованием, чтобы Россия понесла ответственность за нарушение международных обязательств.