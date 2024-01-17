У Південній Кореї жорстко відреагував на погрози Кім Чен Ина
Категорія
Світ
Дата публікації

У Південній Кореї жорстко відреагував на погрози Кім Чен Ина

Кім Чен Ин
Read in English
Джерело:  Yonhap

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяв покарання для КНДР "у кілька разів сильніше" у випадку, якщо вона здійснить провокацію.

У Південній Кореї жорстко відреагував на погрози Кім Чен Ина

Дана ситуація склалась на тлі заяв лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про необхідність визначення південних сусідів, як "головного і незмінного ворога".

Під час засідання парламенту в понеділок Кім Чен Ин виступив із закликом переглянути конституцію країни, щоб кодифікувати нове визначення Південної Кореї та зобов’язання Північної Кореї "повністю окупувати" південнокорейську територію в разі війни.

На дану заяву різко відреагував піденнокорейський президент Юн Сук Йоль. Він підкреслив, що нинішній уряд Південної Кореї відрізняється від будь-якого іншого.

Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів сильніше, — наголосив Юн.

Він зауважив, що Кім Чен Ин здійснив "політичну провокацію", коли сказав, що не визнаватиме північну розмежувальну лінію, яка є фактичним кордоном між країнами.

Звичайна тактика замаскованого миру, яка погрожує вибором між війною і миром, більше не працюватиме. Фальшивий мир, який ми заробляємо, піддавшись загрозам провокацій, тільки піддасть нашу безпеку ще більшій небезпеці, — додав президент Південної Кореї.

Політика КНДР стосовно Південної Кореї

Як ми повідомляли напередодні, КНДР планує оновити статус Південної Кореї у конституції.

Перед цим Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом та пригрозив "перетворити її на попіл".

Раніше ми писали, що КНДР знову запустила балістичну ракету. В Європейському Союзі рішуче засудили цей запуск.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Південна Корея посилила експортні санкції проти РФ та Білорусі
Корея
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США та Південна Корея забовʼязалися продовжувати допомогу Україні
The White House
США та Південна Корея
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Північна Корея випробувала твердопаливну гіперзвукову ракету — AP
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм