Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал наказание для КНДР "в несколько раз сильнее" в случае, если она совершит провокацию.

В Южной Корее жестко отреагировал на угрозы Ким Чен Ина

Данная ситуация сложилась на фоне заявлений лидера Северной Кореи Ким Чен Ина о необходимости определения южных соседей как "главного и неизменного врага".

Во время заседания парламента в понедельник Ким Чен Ын выступил с призывом пересмотреть конституцию страны, чтобы кодифицировать новое определение Южной Кореи и обязательство Северной Кореи "полностью оккупировать" южнокорейскую территорию в случае войны.

На данное заявление резко отреагировал президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Он подчеркнул, что нынешнее правительство Южной Кореи отличается от любого другого.

Наши вооруженные силы обладают преимущественным потенциалом реагирования. Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз сильнее, – подчеркнул Юн. Поделиться

Он отметил, что Ким Чен Ын совершил "политическую провокацию", когда сказал, что не будет признавать северную разграничительную линию, которая является фактической границей между странами.

Обычная тактика замаскированного мира, угрожающая выбором между войной и миром, больше не будет работать. Фальшивый мир, который мы зарабатываем, подвергшись угрозам провокаций, только подвергнет нашу безопасность еще большей опасности, добавил президент Южной Кореи. Поделиться

КНДР в отношении Южной Кореи

Как сообщалось, КНДР планирует обновить статус Южной Кореи в конституции.

Перед этим Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом и пригрозил "превратить ее в пепел".

Ранее мы писали, что КНДР снова запустила баллистическую ракету. В Европейском Союзе решительно осудили этот запуск.